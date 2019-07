Vila Klaus va fi deschisă! Mulţi vor să vadă unde a stat Pastramă…

Într-o conferinţă de presă, organizată la sediul Direcţiei de Sport şi Tineret Caraş-Severin, directorul Narcis Lazăr a vorbit şi de situaţia actuală a Vilei Klaus, devenită de acum celebră ca urmare a emisiunii ,,Ferma vedetelor”.

„Am în vedere cu prioritate deschiderea Vilei Klaus, care după cum ştiţi a găzduit ,,Ferma vedetelor”. Am reuşit să echipăm acolo şi prin intermediul vedetelor care, vă asigur, au depus o muncă asiduă, nu a fost uşor pentru ei, mai ales că unii dintre ei nu erau obişnuiţi cu munca. Am putea să spunem că la ora aceasta, dacă am putea să obţinem toate avizele, am dori să facem bucătăria, care este improprie, nefuncţională din anul 2007 dacă nu mă înşel. Bucătăria este efectiv oprită. Vă daţi seama că nefiind acolo să investim nişte bani, se degradează pe zi ce trece. Am reuşit prin intermediul acestora să punem curentul, să refacem instalaţiile de căldura, apă caldă şi apă rece. Avem pompe să tragă apa, să o filtreze astfel încât copii să nu aibă probleme de piele sau dezinterii. Sunt în discuţii direct cu domnul ministru, să ştiţi că avem acces la domnul ministru şi pot să vă spun că am depus toate documentaţiile şi avizele de lucru să le aprobe. Dacă ni se dau banii, eu aş vrea ca anul acesta, maxim până la sfârşitul lui iulie să-i dăm drumul. Am discutat cu domnul ministru, pentru bucătărie strict şi pentru amenajări, suma se ridică undeva la aproximativ 300.000 lei. Nu este o sumă mare pentru un minister atât de mare. În prezent, dormitoarele sunt toate echipate cu saltele, cu paturi, lenjerii, pături. Dacă am avea toate avizele şi am putea să funcţionăm, am putea să cazăm acolo un număr de 30 de copilaşi. Dacă nu reuşim să o facem în sezon, iulie-august, vreau să fac deschiderea pentru grupuri de persoane, pentru că avem foarte multe cereri de la pensiunile din staţiunea Crivaia. Sunt persoane care vor să intre şi să vadă unde a stat Pastramă sau Otniela. Vreau să profităm un pic şi să ne facem şi un venit propriu, nu foarte mare, pentru că orice venit contează pentru noi. Vreau să deschid tabăra chiar şi pentru o zi. Vreau să luăm legătura şi în şcoli, în licee, să vină elevii să vadă, să beneficieze de ea, de dimineaţa până seara, chiar dacă nu dorm acolo peste noapte,’’ a declarat Narcis Lazăr.

Nicoleta Moraru