Vaidasigan: Pe 29 august vom simți pe pielea noastră ce înseamnă Liga Națională

„Venim după două meciuri de pregătire pe care le-am disputat la Făgăraș. Am jucat cu Minaur Baia Mare și cu CSU Suceava și consider că ne-au prins bine aceste ultime amicale. Din punctul meu de vedere a fost un turneu reușit, chiar dacă în primul meci am pierdut la un gol. În meciul cu Baia Mare am condus aproape pe toată durata meciului, iar pe final ei au fost mai proaspeți decât noi și au reușit să se impună. A doua zi am jucat cu Suceava, am reușit să conducem pe tabelă de la început și până la sfârșit. Pot să spun că sunt mulțumit de comportamentul echipei la toate meciurile de pregătire. În opinia mea, am disputat amicale cu echipe tari. Urmează pe data de 29 august să începem campionatul cu echipa din Buzău. Cu siguranță că va fi un meci dificil, va fi primul meci al CSM-ului în Liga Națională și așteptăm ca iubitorii handbalului să vină la Sala Polivalentă în număr cât mai mare și să ne susțină. Avem nevoie de public pentru a obține rezultate pozitive. Echipa din Buzău este un adversar incomod, a promovat anul trecut în Liga Națională și a reușit să se salveze de la retrogradare. De asemenea, această echipă a făcut câteva transferuri importante și a adus câțiva jucători cu nume, cum ar fi Alin Șania. A mai adus jucători și din liga franceză de handbal. Pe data de 29 august vom simți pe pielea noastră ce înseamnă Liga Națională. În acest moment nu avem probleme de lot și pot spune că jucătorii tineri vor avea șansa lor. Atât timp cât vor demonstra la antrenamente că merită să joace, cu siguranță că vor juca. În acest moment merită, vedem ce va fi în viitor”, a declarat Ilie Vaidasigan, antrenorul echipei CSM Reșița.

Portarul Paul Simulescu a spus: „Ne-am mișcat foarte bine la turneul de la Făgăraș, iar acum așteptăm cu nerăbdare meciurile oficiale. Ne dorim să obținem toate punctele puse în joc în cele două meciuri de acasă. Vom trata meciul cu Buzăul cu seriozitate și eu cred că vom rezista în Liga Națională”.

Ștefan Moraru