Urmărit internațional, prins în Centrul Reşiţei

Prejudiciul cauzat statului francez a fost de 27.000 de euro. După ce a fost identificat şi reţinut de poliţişti, a fost prezentat Curții de Apel Timișoara, cu propunere de arestare preventivă, în vederea predării către autoritățile judiciare din Franța. JCS-A.M.

Cu… radiata prin Bucova

Un bărbat de 27 de ani, din Bucova, sat aparţinător de comuna Băuţar, a fost surprins plimbându-se prin localitate cu o maşină radiată din circulaţie. Tânărul cunoştea faptul că vehiculul pe care-l conducea fusese radiat din circulaţie, fapt pentru care el este acum cercetat penal pentru punerea în circulaţie şi conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Volanul… psihoactiv

Un tânăr de 29 de ani, din Bocşa, care conducea un autoturism pe strada Funicularului din oraş, a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Cu acest prilej, s-a putut constata faptul că bărbatul se afla sub influenţa unor substanțe psihoactive… „În urma testării cu aparatul Drager Drug a rezultat o valoare pozitivă, bărbatul fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice și efectuării examenului toxicologic. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența unor substanțe psihoactive“, ne informează Poliţia judeţului.

Să vină Poliţia!

Asta strigau oamenii din Obreja, chemând autorităţile să intervină, sâmbătă seara, la ora 23.30, pentru a soluţiona un accident rutier fără victime, pentru că oamenii presupuneau, după miros, că şoferul ar fi consumat băuturi alcoolice. La faţa locului, oamenii legii au găsit un bărbat de 57 de ani din Obreja care, conducând pe raza comunei, a lovit un autoturism parcat regulamentar. „Polițiștii au testat conducătorul auto cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 1,13 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe“, ne transmite IPJ CS.

Şi băut şi… neînregistrat

Poliţiştii din Anina au tras pe dreapta un bărbat de 38 de ani din oraş, care conducea un moped neînregistrat. În plus, bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar la verificări, alcooltestul a indicat o concentrație de 1,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat. „Polițiștii au întocmit pe numele bărbatului dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînregistrat, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și fără a deține permis de conducere“, după cum ne informează Poliţia judeţului.

Tânăr de 19 ani, reţinut pentru tâlhărie

Soarta unui reşiţean trecut de un an de vârsta majoratului nu pare să fie una prea roz, după ce poliţiştii au început să intre la bănuieli că ar fi săvârşit o tâlhărie. Totul a început în 25 mai, în jurul orei 11.48, când poliţiştii reşiţeni au fost anunţaţi prin 112 de un adolescent de 14 ani că, în timp ce se afla în faţa catedralei din Piaţa Tricolorului, cineva l-a agresat fizic, lăsându-l fără 50 de lei. „În urma activităților desfășurate polițiștii au depistat și condus la sediul poliției un tânăr de 19 ani, suspectat de faptul că ar fi lovit victima cu piciorul în abdomen și cu palma peste față, apoi ar fi deposedat-o de suma de 50 lei, pe care aceasta o avea în buzunarul pantalonilor. Pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 ore, urmând să fie prezentat Judecătoriei cu propunere de arestare preventivă“, ne transmit oamenii legii.