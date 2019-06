Trei luni nu vom mai circula de la Poliţie până la Blocul 800

Nelu Popa, edilul Reşiţei și reprezentanţii AquaCaraş şi Hidroconstrucţia au vorbit despre lucrările ce se vor face în municipiu în următoarele luni. „Am decis să convoc această întâlnire pentru a comunica public faptul că în următoarea perioadă de timp vom închide Bdul Alexandru Ioan Cuza de la Poliţie până la Blocul 800, pentru că vom începe o lucrare de apă, canal, modernizare sistem pe fonduri europene, parte din proiectul care a început în 2014 si s-a mutat pe actuala axă de finanţare. Am insistat să clarificăm faptul că Reşiţa, în aceste lucrări de apă-canal, nu are în sarcină decât să dea autorizaţiile de spargere, de închidere, deschidere şi nimic altceva. De când eu mă aflu la cârma oraşului, Primăria s-a implicat mai mult poate decât trebuie pentru că a existat o anumită lentoare în acţiuni, lucru pe care reşiţenii l-au sesizat şi imputat nouă. Cu colegii am stabilit că putem închide un bulevard şi am promisiunea că lucrarea iulie-decembrie să o concentrăm pe iulie-septembrie astfel încât la începerea anului şcolar să fie gata lucrările şi să redeschidem bulevardul“, a spus Nelu Popa.

Ce presupun lucrările?

De la Liceul Traian Lalescu spre Poliţie, pe mâna stângă, se sapă la o adâncime de 1.30 – 1.50 metri şi se bagă conducta de canalizare care este colectorul principal al canalizării din Moroasa; de asemenea, în acelaşi şanţ comun foarte lat, 2,20 m, se va monta şi conducta de apă, magistrala care va alimenta casele şi blocurile din zonă. Pe o porţiune din zona Nicolae Bălcescu până la Parâng aceste două conducte merg în sanţ comun, iar de la Graz până la Nicolae Bălcescu doar conductă de canalizare, lăţimea şanţului va fi doar de 1,20 metri, de la Parâng până la Petru MaIor, de asemenea, va fi doar reţea de canalizare. „Imaginaţi-vă dacă am fi lăsat o bandă de circulaţie, tot noroiul ăla l-am fi luat pe maşini, l-am fi cărat în tot oraşul şi am preferat să o închidem. Speranţa mea e că am câştigat vreo 3 luni“, a mai spus primarul Reşiţei.

Toată reţeaua de apă şi canalizare de pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza pleacă de la intersecţia cu Graz şi se opreşte la intersecţia cu Petru Maior, se opreşte exact în curbă unde se va interesecta în viitor cu reţeaua de pe Petru Maior, potrivit lui Aurel Văduva, şeful AquaCaraş. „Mai este o reţea adiacentă, cu ţevi mai mici, pentru alimentarea blocurilor din spate de la Alexandru Ioan Cuza, lucrările de aici nu vor crea disconfort. Două utilaje mari sunt duse deja pe Bdul Al Ioan Cuza. Lucrările, săptămâna viitoare, ca să treacă Zilele Reşiţei. Până atunci se aduc şi celelalte utilaje. Eu îmi cer scuze reşițenilor pentru disconfortul ce îl vor avea. Lucrările pentru apă şi canal sunt ciudate. Se sparge totul, apoi se acoperă şi nimeni nu vede nimic, însă ele trebuie făcute pentru că au expirat demult. O altă lucrare urâtă va fi la ieşirea din Câlnic, unde se va sparge din nou o bandă întreagă“, a mai precizat primarul Reşiţei.

Nelu Popa a spus că a stat de vorbă cu Văduva pentru a face lucrările necesare pe linia tramvaiului, înainte de a demara proiectul cu tramvai ca să nu fie spargeri ulterioare. „Am ţinut să transmitem publicului că nu Primăria Reşiţa, ci Aqua Caraş şi Hidroconstrucţia fac aceste lucrări. Circulaţia va fi deviată pe la Fluturelu, se vor crea cârnaţi, şi va fi un disconfort şi pentru riverani că nu vor mai avea unde să parcheze. Cei care stau pe Bdul Al. Ioan Cuza vor putea întoarce pe Retezat, Lalelelor, Panseluţe, Eftimie Murgu“, a încheiat Nelu Popa. Lucrările se fac pe un program mare de infrastructură, nu pe ISPA.

Aurel Văduva a mai spus că în Reşiţa, în următorii doi ani se vor mai face lucrări de apă şi canalizare pe încă 50 de străzi, valoarea acestora ridicându-se la peste 33 de milioane de euro.

Primarul Reşiţei a dat asigurări că relaţia între Primărie, AquaCaraş şi Hidroconstrucţia este una bună. „Cu Hidroconstrucţia nu pot decât să îi rog să respecte termenele, eu nu am nicio satisfacţie să le dau amenzi. Cei de la Hidroconstrucţia au dat asigurări că lucrurile s-au schimbat, iar lucrările nu se mai fac haotic.“, a mai spus Popa.

Nina Curiţa