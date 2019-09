Surâsul începutului de an şcolar cu şi fără manuale

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar i-a găsit pe elevii şi profesorii de la Liceul de Arte „Sabin Păuţa“ într-un entuziasm general greu de stăpânit. Îmbrăţisări calde, zâmbete, dar mai ales flori, care mai de care mai frumoase şi mai parfumate, impresii de vacanţă, aceasta e, de regulă, atmosfera în prima zi de şcoală, în acest an sub soarele blând al începutului de septembrie. Dacă se adaugă şi freamătul bobocilor care au păşit într-o nouă etapă de viaţă, tabloul este aproape complet.

După intonarea imnului de stat şi slujba religioasă, directorul acestui liceu vocaţional, Carina Pristavu, a adresat elevilor şi cadrelor didactice un cuvânt de bun venit, dorindu-le succes şi rezultate cât mai bune în noul an şcolar. Ea ne-a împărtăşit emoţia acestui moment festiv, precizând că liceul a fost pregătit să-i întâmpine pe elevi în cele mai bune condiţii: „Toţi profesorii şi întregul colectiv al angajaţilor acestui liceu i-au aşteptat cu braţele deschise şi cu nerăbdare pe elevii care au petrecut vacanţa de vară în familie. Prima zi de şcoală este ziua lor, ziua în care se reîntâlnesc, îşi deapănă amintiri din vacanţă, o zi pe care fiecare dintre ei o aşteaptă cu nerăbdare. Am încercat să-i aşteptăm cu manualele şi toate rechizitele pe care le au la dispoziţie din partea Ministerului Educaţiei, sălile de clasă şi baza materială au fost pregătite pentru a-i întâmpina aşa cum se cuvine. De asemenea, abia am aşteptat să-i cunoaştem pe bobocii din clasa pregătitoare, fiindcă este cea mai importantă zi din viaţa lor ziua în care ei vor deveni şcolari“.

Referitor la manualele şcolare, Pristavu a specificat că nu s-au primit pentru toate materiile de studiu, dar în zilele următoare se vor primi şi celelalte. Dacă ţinem cont că în prima săptămână de şcoală nimeni nu învaţă pe rupte, aceasta fiind, în principiu, rezervată reacomodării la program, mica întârziere chiar nu a reuşit să anuleze surâsul noului început de an şcolar.

Alexandra Gorghiu