Și fetele pot arbitra un meci de fotbal

JCS: Când te-ai apucat de arbitraj și de ce?

E.I.G.: De mică mi-a plăcut să joc fotbal și am decis să îmi urmez visul. Astfel, la 15 ani m-am hotărât că, pe lângă fotbal, arbitrajul este visul pe care mi-l doresc să-l urmez. Am început arbitrajul acum doi ani, iar pe data de 01.03.2018, am luat examenul pentru arbitru stagiar în cadrul CJA SUCEAVA. După doar câteva luni am venit la echipa de fotbal ACS Banat Girls Reșița unde, în cadrul CJA Caraș-Severin, am continuat cu arbitrajul.

JCS: La ce nivel arbitrezi?

E.I.G.: Momentan sunt la categoria 1, unde am debutat, dar și la Juniorii Republicani, iar pentru anul viitor mă voi pregăti să promovez examenul de Liga 3.

JCS: Câți arbitri fete sunt în Caraș-Severin?

E.I.G.: În Caraș-Severin suntem trei fete arbitru, dintre care sunt singura din județ care arbitrez la Republicani. Îmi este greu ca fată arbitru într-o lume a bărbaților care domină acest sport. În meseria asta, feminitatea și sensibilitatea nu prea te ajută foarte mult. Dacă nu ai curaj și nu înțelegi acest sport, nu te poți impune în fața lor. De exemplu, la unele meciuri de la ligile inferioare sunt anumiți jucători care vor să demonstreze că sunt mai „cocoși” și dau dovadă de lipsă de respect. Deși inițial jucatorii par încântați de prezența unei fete, în timpul meciului totul se schimbă.

JCS: Au existat momente când ați vrut să renunțați?

E.I.G.: Momente dificile sunt tot timpul în viață, dar cel mai important este sa învățam să le depășim, nu să renunțăm. De aceea consider că meciurile din ligile inferioare sunt ca niște pietre de încercare. Am avut ocazia de a arbitra un meci de Liga 2, amicalul dintre CSM Reșița și FC Unirea Alba-Iulia, unde jucătorii își văd de treabă, dau dovadă de sportivitate și asta mă face să îmi doresc să promovez și să arbitrez la un nivel cât mai înalt.

JCS: Câte meciuri ai pe lună și dacă se merită din punct de vedere financiar?

E.I.G.: Datorită faptului că joc fotbal la o echipă ce evoluează în Liga 2 de Fotbal Feminin, antrenată de profesorul Daniel Amariei care este foarte exigent, merg la arbitraj doar dacă îmi permite timpul și nu am meci programat. Câteodată am și două meciuri de arbitrat într-o zi și de aceea pot spune că din punct de vedere financiar este ok. La ligile superioare va fi mult mai bine, de aceea ma pregătesc intens pentru promovare.

JCS: Ce le recomanzi fetelor care vor să urmeze această carieră?

E.I.G.: În primul rând să încerce acest minunat sport, apoi să aibe curaj și hotărâre, pentru că pot dovedi ca acest sport nu este doar al bărbaților. Pentru mine cred că este important să faci din ceea ce îți place o carieră. Și aș dori să închei amintind cuvintele preferatului meu – internaționalul român Gheorghe Popescu: „Fotbalul e cel mai frumos sport, deoarece naște pasiune și spectacol”.

Ștefan Moraru