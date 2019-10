Senatorul Chisăliţă numără gafele primarului Popa

„Acest raport arată şi superficialitatea cu care, din păcate, actuala administraţie locală tratează nu neapărat consilierii locali, ci reşiţenii. Pentru că aici este vorba de banul public, iar atâta timp cât este vorba de banul public, eu cred că un astfel de raport ar trebui întocmit cu extrem de multă rigurozitate. Din păcate nu se întâmplă aşa şi din păcate actuala administraţie continuă să facă tot felul de astfel de gafe, ca să mă exprim aşa. Inclusiv ultima dorinţă a actualului primar este să treacă toţi sau o parte dintre angajaţii Primăriei, dintr-un grad superior într-un grad inferior. Sigur, astea au fost nişte solicitări înainte de hotărârea de Consiliu Local, şi acum pun întrebarea dacă crede cineva că aceşti angajaţi ai Primăriei o fac de bună voie. E clar că n-o fac de bună voie, ci o fac obligaţi, ceea ce este, din punctul meu de vedere, o continuare a tăierilor de salarii din Primărie. Pentru că asta practic se întâmplă, sigur sub o altă formă. Îmbrăcată sub forma acceptării de către aceşti angajaţi să treacă din superior în inferior. Nu ştiu dacă este chiar şi legal să facă acest lucru“, preciza senatorul reşiţean într-o conferinţă de presă.

Vizavi de aspectul salarizării, consilierul local reşiţean Mirel Sabo a completat: „Totul are legătură cu acea invenţie… Au reinventat salarizarea la nivel de Primărie. N-au ţinut cont de Legea salarizării, au făcut trei categorii: A, B, C, după bunul plac. A însemnând salariu mai mare, B – ceva mai mic şi C – şi mai mic“. Întrebat dacă lucrurile vor reveni la normal, Mirel Sabo a răspuns: „Absolut, Curtea de Conturi a considerat că este ilegal, şi sunt obligaţi să pună în aplicare ceea ce Curtea de Conturi le-a dispus“.

Antoniu Mocanu