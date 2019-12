Senatorul Chisăliţă, audiat la DNA: Habar n-am de șpăgi pentru camioane!

Casa senatorului cărăşean nu a fost percheziţionată, însă acesta a fost chemat în această dimineaţă la audieri, la sediul DNA Timișoara. „Nu știu de ce am fost chemat și oricum nu am nicio legătură. Niciodată nu am intervenit la Drumuri și Poduri Timișoara, nici nu am vorbit. Nu am cum să-l susțin pe domnul Mirel Pascu la DRDP, domnul Mirel Pascu lucra acolo de mult. Nu am absolut nicio legătură, o să vedeți, de unde să știu de ce m-au chemat? Habar n-am de șpăgi pentru camioane”, a spus senatorul Chisăliță înainte de a intra la audieri.



Ancheta a început în urmă cu 9 luni, când ofițerii au aflat că pentru a trece cu vederea peste greutatea reală a camioanelor se dădeau șpăgi între 50 și 100 de euro, șpăgi care ajungeau la angajații DRDP Timișoara. Anchetatorii presupun că mai mulți anchetatori interveneau pentru ca anumite camioane să nu fie cântărite, iar banii ar fi fost folosiți în interesul PSD ARAD.

Nina Curița