Se lucrează la drumuri şi se fac pregătiri de iarnă

Nu o dată semnalam în cotidianul nostru cât de anevoios înaintează lucrările la reabilitarea unor drumuri, în special în zona Oraviţa. Asta şi datorită comentariilor făcute de cetăţeni în urma publicării pe pagina oficială a DRDP Timişoara vizavi de stadiul unor lucrări. Dacă ţinem cont şi de mult discutatul DN 57 A, scos la înaintare în primăvară, în faţa ministrului Cuc, care a fost în vizită de lucru însoţit de deputatul Luminiţa Jivan, subiectul, cu siguranţă, prezintă un interes major, mai ales că lucrurile stau bine din punctul de vedere al ing. Bogdan Daniel Cunicel , şeful Secţiei Drumuri Naţionale Orşova.

Potrivit informării prezentate în Comisia de Dialog Social, Cunicel susţine că, în principiu, avem o reţea de drumuri bună: „Avem un şantier deschis la Oraviţa, pe DN 57, unde am reuşit să ajungem cu lucrările de la km 153 la km 160. O să mai intrăm în primă fază cu 40.000 de mp de reparaţii pe suprafeţe întinse şi sperăm să ajungem la limita cu judeţul Timiş. În principiu avem o reţea de drumuri bună, pe DN 6 am reuşit să facem nişte suprafeţe izolate, iar DN 57 D Oraviţa – Iablaniţa, până la limita cu DN6 se prezintă într-o stare bună. Pe DN 57 A Pojejena – Socol am reuşit să facem un covor asfaltic de 21,5 km, deci şi acolo lucrurile stau bine. Ne mai rămâne bucata dintre Oraviţa şi Moldova Nouă, km 138 – 153 şi Moldova Nouă limita cu judeţul Timiş, după Comorâşte, până unde are secţia noastră drumuri în administrare. Sperăm să reuşim şi avem toate şansele să terminăm drumul până la finalul anului 2019. Şi noi suntem pregătiţi pentru deszăpezire, avem un acord-cadru în vigoare şi pentru iarna care vine şi nu vom avea probleme nici cu materialele antiderapante, nici cu utilajele, fiindcă avem trei utilaje, trei autobasculante noi care sunt ale noastre, cu care putem să intervenim la deszăpezire“.

Cât priveşte Secţia Drumuri Naţionale Caransebeş, şeful acestei secţii, ing. Ioan Boba, a declarat că reţeaua de drumuri se află într-o stare tehnică bună şi se fac pregătiri pentru deszăpeziri: „În cursul acestui an am făcut covorul asfaltic de la Anina, 3,5 km, slamul bituminos care este în execuţie în acest moment pe varianta Caransebeş. Este vorba de straturi rutiere foarte subţiri cu mixtură asfaltică la rece, cu grosime de 0,8 – 1 cm, cu care se acoperă toată suprafaţa, în două straturi. De asemenea, am reuşit să înlocuim, tot pe contractele de întreţinere periodică, rosturile de dilataţie la două poduri de pa varianta Caransebeş. S-au executat lucrări de plombări gropi şi reparaţii pe suprafeţe întinse, aproximativ 15.000 metri mp, de asemenea, eliminare-tasări cu schimbarea întregii structuri rutiere, în jur de 2000 mp, precum şi lucrări de toaletare, cosire vegetaţie pe o suprafaţă de 8.700 mp şi 10.000 mp de defrişări. Ca perspectivă, până la sfârşitul anului, noi ne-am cam finalizat lucrările de punere în ordine, reţeaua Secţiei Caransebeş este în stare tehnică bună şi am început să ne pregătim pentru sezonul de iarnă. Am încheiat contractul de furnizare de sare, deja sunt date comenzi şi a început să vină sarea. La celelalte secţii n-am comandat, fiindcă avem un stoc destul de acoperitor în acest moment. De asemenea, sunt în curs de pregătire contractele subsecvente pentru utilajele de deszăpezire“.

Alexandra Gorghiu