Se lucrează la drumuri în tot judeţul

Cea mai recentă şedinţă a Consiliului Judeţean a adus în discuţie reabilitarea unui tronson de 5,4 kilometri din DJ 571F (DN 57B), în zona Eftimie Murgu, respectiv modernizarea a 5,7 kilometri din DJ 608B, între Zorlencior şi Zorlenţu Mare. Toate prin PNDL 2. Însă capitolul drumuri judeţene este departe de a fi încheiat. Un cetăţean prezent în sală a ridicat din nou problema izolării anumitor comunităţi, lipsite de transport public, dar mai ales de drumuri practicabile.

Preşedintele CJ Silviu Hurduzeu a explicat cum stau lucrurile în zona cetăţeanului, la Fizeş: „A fost din nou dl Bunea, i-am spus despre stadiul finanţării Drumului Judeţean 572, cel care porneşte din drumul naţional de la Comorâşte, trece prin Surduc şi Fizeş, se continuă apoi prin Berzovia, Vermeş şi ajunge apoi la limită de judeţ. Comorâşte-Berzovia este depus pentru finanţare pe POR, studiul de fezabilitate a fost plătit de către Consiliul Judeţean. Sunt alocaţi bani pentru proiectul tehnic, aşteptăm să se semneze contractul de finanţare. Dar, lăsând la o parte acest lucru, pentru că sigur că nu mai depinde de Consiliul Judeţean în acest moment semnarea acestui contract de finanţare, am încercat să alocăm bani în mai multe etape, pentru că aşa au venit şi banii“.

Şeful judeţului a detaliat etapele alocării fondurilor: „Într-o primă etapă au fost banii primiţi de la Guvernul României pentru drumurile judeţene şi comunale, şi s-au făcut procedurile, identificând zonele, porţiunile de drumuri care au fost cel mai grav afectate, încercând să acoperim cât mai mult din aceste suprafeţe. Sigur că banii nu acopereau toate zonele. Aceste proceduri au început relativ târziu, pentru că bugetul a fost aprobat târziu. La rândul său, bugetul Consiliului Judeţean a fost aprobat târziu, ca urmare a aprobării bugetului au putut începe procedurile la nivelul Direcţiei de Drumuri Judeţene. Ulterior am suplimentat cu peste 7 milioane de lei sumele destinate Direcţiei de Drumuri Judeţene, au fost bani pe care Consiliul Judeţean i-a recuperat din proiectul privind Centrul integrat de management al deşeurilor. Acolo, iniţial, drumurile de acces nu erau cheltuieli eligibile. Ulterior au putut fi declarate ca drumuri eligibile şi noi avându-le făcute la vremea respectivă, spre sfârşitul anului trecut, am putut depune documentaţia, astfel încât să putem primi banii pe aceste drumuri. Am primit banii, toţi au fost alocaţi din nou Direcţiei de Drumuri Judeţene, iar atunci s-au început alte proceduri pentru alte porţiuni şi alte segmente de drumuri. În şedinţa din octombrie vom mai aloca altă sumă de bani, am discutat deja cu dl director, i-am spus dinainte despre ce sumă este vorba, în mare, pentru ca dânsul să poată să înceapă de pe acum procedurile. (…) Analizând cheltuielile, la nivelul Consiliului Judeţean putem face o economie şi undeva la 6 milioane de lei să îi atribuim Direcţiei de Drumuri Judeţene în prima jumătate a lunii octombrie, astfel încât să continuăm cu lucrările începute la drumurile judeţene. Ţinând cont de acest lucru, că banii au fost alocaţi în etape, am considerat că este mai bine ca pe anumite porţiuni de drumuri să nu facem doar cu plombări, şi am mers cu covor asfaltic. Şi dacă o să mergeţi, o să vedeţi din DN până la Dalboşeţ, în acest moment s-a turnat covor asfaltic. Pentru că am avut aceşti bani în două etape, am putut să mergem cu acest lucru. O să încercăm acum să mergem cu covorul asfaltic până la Şopotu Nou, din a treia alocare, cea din luna octombrie. La fel este şi cu drumurile în zona Bocşa, sigur o zonă foarte afectată, s-au făcut lucrări pe Biniş-Doclin, DJ 585, ele vor continua. Şi sigur vor fi lucrări şi pe DJ 582, inclusiv turnare de covor asfaltic. În şedinţa următoare, când vom aloca banii Direcţiei de Drumuri Judeţene, vor fi exemplificate în clar toate aceste obiective, pentru că ele vor fi anexă la proiectul de hotărâre. Deci şi în această zonă se vor face lucrări de reabilitare, sper doar să ţină vremea cu noi, pentru că sunt lucrări în tot judeţul. Sumele alocate în acest an au fost mult mai mari decât anul trecut. Aşa, dacă am face un calcul, 15 milioane din banii proveniţi de la Guvernul României pentru drumurile judeţene şi comunale, plus încă 7 milioane, atribuiţi ulterior din declararea ca eligibile a drumurilor făcute pe proiectul european, plus încă 6 milioane pe care probabil îi vom aloca în luna octombrie. Deci în total sunt aproape 30 de milioane de lei care au intrat sau vor intra la Direcţia de Drumuri Judeţene, pentru întreţinere pe timp de vară. Deci aceşti bani sunt doar pentru aceste lucrări de reparaţii. Dar vă spuneam am dus mai departe acest lucru, acolo unde am considerat că, având aceşti bani, să nu facem doar reparaţii, ci am mers cu turnare de covor asfaltic continuu“.

Preşedintele CJ a vorbit despre îndelungile proceduri vizavi de drumuri, despre faptul că toate trebuie făcute, de la reparaţii, până la modernizări, inclusiv tăieri de vegetaţie. Acesta a considerat că niciodată nu va putea mulţumi pe toată lumea, pentru că fiecare ar vrea ca drumul lui să fie primul care beneficiază de lucrări.

Antoniu Mocanu