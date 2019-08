Să zicem merci că Brantner ne mai ridică gunoaiele!

Coşurile stradale din multe zone ale municipiului au fost nu o dată vandalizate, iar acum asistăm la lungi peisaje urbane unde ne-au năpădit gunoaiele, în lipsa coşurilor. Avem însă panouri cu „Reşiţa curată“ şi „Aruncă la coş, nu pe jos!“, deşi nu prea există coşuri. Aşa ni s-au plâns mulţi reşiţeni din Moroasa, inclusiv cei care au urcat pe scările dinspre Poiana Golului, singurul coş remarcat în zonă fiind lângă agenţia bancară de vizavi de Finanţe.

Şi dacă Primăria s-a plâns de cetăţeni care nu colectează selectiv sau de firme, care aruncă cutii pe lângă toate tomberoanele, inclusiv în centru, parcă, totuşi, operatorul nu mai ridică gunoaiele la timp, măcar aşa cum o făcea înainte… Asta deşi tarifele la gunoi au fost majorate, spre revolta asociaţiilor de proprietari.

Există însă o explicaţie, pe care ne-a oferit-o Adelin Tuţă, directorul Investiţiilor municipalităţii: „Firma se plânge prin nenumărate adrese că ei vor să renunţe la contract, pentru că contractul pentru ei spun că este unul păgubos. Este, cred, negociat la nivelul anului 2011, cu preţuri din 2011. Contractul a expirat acum trei ani. La rugăminţile Primăriei l-au prelungit cu act adiţional, dar nu are durată de prelungire, adică ei nu ştiu că mai sunt o lună în piaţă, că mai sunt trei sau cinci luni. Pentru că, în urma licitaţiei cu deponeul care aparţine de Consiliul Judeţean, a câştigat o altă firmă licitaţia, şi de când intră firma respectivă, în 30 de zile Brantner-ul trebuie să se retragă. Dacă-i solicităm să mai aducă tomberoane, dacă-i solicităm să mai aducă maşini noi, ei dau din umeri că n-au bani. Spun: «Cât ne garantaţi că mai stăm?». N-avem cum să le garantăm. Şi în plus, avem şi nişte datorii la ei destul de mari, cam 800.000 de lei, datorii din transportarea gunoiului de la Reşiţa la Oradea. Am sistat-o, am trecut-o la populaţie, nu ne-a convenit acest fapt, dar am plătit peste 8 milioane de lei din banii reşiţenilor, în decurs de doi ani şi ceva, cât am transportat gunoiul la Oradea pentru că n-avem deponeul nostru. Şi am spus, domne, nu mai putem, nu putem să-i susţinem. De aia am trecut la populaţie. De fapt, nu-i mai plătim noi, îi plătesc oamenii, că nu-i gunoiul Primăriei. Iar în momentul în care se va deschide deponeul de la Lupac, oamenii nu vor mai plăti acel transport“.

Aşadar, toate drumurile duc la… Lupac.

Antoniu Mocanu