Rosso-nerii rămân neînvinși în Liga 2

Partida a fost una echilibrată, cu o ușoară dominare din partea echipei din Mioveni, ale cărei ocazii de gol au fost mai multe, mai ales în partea secundă a meciului. Drept urmare, CS Mioveni a deschis scorul din penalty în minutul 72 prin V. Balint, după un henț în careu al unui fundaș reșițean. Golul egalizator al echipei lui Doană a venit în minutul 90+2, când Vadrariu a transformat și el o lovitură de la 11 metri. La ultimele faze ale meciului, Reșița chiar a încercat să dea lovitura și să câștige la Mioveni, dar fără succes.

„A fost un meci foarte greu, împotriva unei echipe bune pentru nivelul Ligii 2. Noi ne-am făcut treaba, iar prin multă muncă și cu atitudine am reușit să obținem un rezultat bun. Acest rezultat este unul meritat după aspectul jocului. La scorul de 1-0 pentru Mioveni am introdus al doilea vârf și am reușit să ne creăm ocazii. Îmi felicit băieții, dar îmi felicit și adversarul pentru jocul prestat. Având în vedere că am marcat golul egalizator în prelungiri, aș putea spune că șansa ne-am făcut-o cu mâna noastră. Le-am zis jucătorilor să aibă încredere, mai ales că arbitrul a prelungit jocul cu cinci minute. După aspectul jocului, în acel moment le-am spus celor de pe bancă că vom da gol. După ce am egalat, gazdele au încercat să tragă de timp, iar noi am încercat să ne vedem de joc. Rezultatul ne-a ajutat până la urmă. Pentru startul Ligii 2, pot spune că patru puncte în două meciuri este mulțumitor. Suntem o echipă nou-promovată și acest start de sezon consider că este foarte bun pentru noi. În acest an nu ne gândim la promovare, trebuie să ne vedem lungul nasului. Obiectivul nostru este să ne menținem în Liga 2. Vom lua fiecare meci în parte și-l vom juca la victorie. La primul meci cu U Cluj am avut 7000 de spectatori acasă, iar oamenii din Reșița își doresc să vadă fotbal. Mulțumim suporterilor care au fost lângă noi și la acest joc cu Mioveniul. Lucrăm în fiecare săptămână la fazele fixe și la meciul cu U Cluj s-a văzut. La acest meci pot spune că adversarul ne-a citit și a reușit să ne blocheze. Cum de altfel am reușit și noi să le blocăm punctele lor forte”, a declarat antrenorul Leontin Doană.

CSM Reșița: Zimmerman, Banac, Ehmann, Vasiu, Vădrariu, Breșneni, Danci, Săulescu, Poiană, Dat și Ene. Rezerve: Horvath, Vlădia, Cristea, Cioablă, Velici, Musteța și Coman.

Următorul meci al echipei pregătite de Leontin Doană va fi sâmbătă, 17 august, de la ora 11, pe teren propriu, când va întâlni Pandurii Târgu Jiu.

Ștefan Moraru