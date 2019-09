Rosso-nerii au părăsit onorabil Cupa României

Deși Reșița a jucat împotriva echipei de pe locul III din Liga 1, rosso-nerii au prestat un joc bun și chiar au avut șansa de mai multe ori să înscrie. Prima ocazie a meciului i-a aparținut lui Dragoș Săulescu în minutul 10, al cărui șut a fost prins de portarul Craiovei. Replica oltenilor a venit 10 minute mai târziu, când Koljic a șutat cu piciorul stâng pe lângă poarta lui Zimmermann. În minutul 28 Săulescu a mai amenințat încă o dată poarta lui Popescu, dar fără succes. Peste doar un minut Craiova a marcat prin Nițu, după ce Danci a dat în careu pe lângă minge. Același Danci a încercat să-și repare greșeala, dar șutul său de la 25 de metri a fost respins de portarul advers de sub bară.

Imediat după pauză, Craiova putea să-și majoreze avantajul pe tabelă, dar fotbaliștii olteni au ratat o dublă ocazie, într-o fază în care mingea s-a plimbat pe linia porții lui Zimmermann. Până la finalul jocului Universitatea a mai avut ocazii prin Mihăilă și Koljic, dar tabela a rămas neschimbată. Ultima șansă de-a egala a Reșiței s-a produs în minutul 87, când Cioablă a șutat, dar mingea a fost respinsă în corner de portar. De menționat ar fi faptul că jocul ambelor echipe a fost îngreunat de starea proastă gazonului, iar un jucător al Craiovei chiar a suferit o entorsă.

„Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte greu, dar consider că în anumite momente ale jocului ne-am ridicat la nivelul adversarului. Felicit echipa Universității pentru joc, pentru rezultat și îi urez multă baftă în campionat și în Cupa României. În ceea ce ne privește pe noi, ne așteaptă un meci foarte greu în campionat. Sperăm ca până la ora jocului să reușim să-i recuperăm pe băieți și sâmbătă să obținem cele trei puncte. Îmi pare nespus de rău că acest meci cu Craiova nu s-a putut juca la Reșița. Primarul Ioan Popa împreună cu Cristi Bobar au făcut eforturi ca meciul să se joace la Reșița, dar nu știu de ce nu s-a putut disputa. Cu siguranță că ar fi fost un alt meci la Reșița, publicul nostru ar fi venit în număr foarte mare și în opinia mea, ne-ar fi putut împins de la spate spre o victorie. Craiova este o echipă foarte bună, merită să fie acolo sus în clasament și, de ce nu, ar putea câștiga chiar campionatul. S-a văzut diferența de valoare între noi și Craiova, dar consider că ne-am ridicat la nivelul jocului. Prioritar pentru noi este campionatul, trebuie să aducem puncte. Până acum am acumulat puține puncte, în ciuda faptului că am prestat un joc destul de bun. Ca și la meciurile din campionat, din păcate și la acest joc am primit iar gol din fază fixă”, a declarat Leontin Doană.

Antrenorul Victor Pițurcă a declarat după meci: „Aș vrea să-i felicit pe Leontin Doană și pe Cristi Bobar, care fac o treabă foarte bună la Reșița. Am trăit cu emoții până la sfârșit, însă nu mai contează. E important că am câștigat. Băieții au alergat, pe un gazon extrem de greu, o orezărie adevărată. A mai făcut o victim. Cosic s-a accidentat. Vreau spectacol, vreau goluri mai multe, asta le-am spus băieților. Din păcate nu am reușit. Avem nevoie de o circulație mai bună, dar pe acest teren este foarte greu. Bancu a făcut doar două zile antrenament cu noi și a jucat foarte bine. Abia aștept să văd cât a alergat. Aș fi vrut să-l schimb în minutul 50-60, dar nu am mai putut pentru că jucătorii tineri au fost foarte obosiți. E ok Koljic. Să joci de maniera asta după 7 luni, m-a impresionat. Am vrut să-l schimb, să-i dau minute și lui Fortes, dar s-a accidentat Cosic”.

CSM Reșița: Zimmerman (C.), Acka, Vasiu, Vădrariu, Banac, Săulescu, Danci, Cristea, Dat, Ehmann și Ene. Rezerve: Horvat, Caragea, Poiană, Lazăr, Vlădia, Cioablă și Coman.

În etapa a IX-a a Ligii 2, elevii lui Doană vor întâlni sâmbătă, 28 septembrie, acasă, de la ora 11, formația Farul Constanța.

Ștefan Moraru