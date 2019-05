Reşiţa a investit în prima şcoală de rezervă

Reabilitarea clădirii Corpului E a Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa (anterior Grup Şcolar Industrial „Alexandru Popp“) a făcut, zilele trecute, obiectul unei conferinţe de presă, condusă de primarul Ioan Popa. „Ne aflăm la fostul Liceu 4, cum îl ştiu eu de pe vremea când eram student la Reşiţa, a precizat edilul. Am terminat de reabilitat două etaje din această clădire, în care elevii de la Colegiul Naţional «Traian Lalescu» au început deja să facă cursurile aici, pe perioada în care liceul lor este încă în modernizare pe fonduri europene. De ce vă spun cu bucurie acest lucru? Pentru că liceul este acum în proprietatea şi administrarea universităţii, şi n-am fi avut posibilitatea să-l facem, nefiind al nostru. Dar printr-un contract de parteneriat cu Universitatea «Eftimie Murgu» am intrat, împreună cu echipa mea de la Secţia de Întreţinere, din Primărie, cu Dani Călin, şi am făcut aceste intervenţii care s-au derulat pe parcursul a trei luni şi jumătate. S-a investit undeva la 300 şi ceva de mii de lei“.

„Liceul – sau clasele de care vorbesc – erau într-o stare destul de degradată, a constatat edilul. Aşa, ca orice lucru pe care nu-l mai foloseşti, se duce. Şi vreau să transmit că această locaţie o vom folosi ca «Jolly Joker» pentru mai multe instituţii de învăţământ pe care le vom moderniza sau reabilita în următorii doi, trei ani. Adică după ce terminăm cu «Traian Lalescu», foarte probabil să aducem şi pe cei de la «Tietz» aici, e posibil să aducem şi elevi de la Generală 2 aici, atunci când vom intra acolo cu reabilitările şi cu modernizările“.

În această clipă, cele două etaje ale Corpului E sunt ocupate de clasele de liceu de la «Traian Lalescu» şi de cele postliceale, care au cursuri după-amiază, lor urmând să li se alăture şi cele de gimnaziu, care momentan învaţă la Colegiul Tehnic de vizavi de Poliţie, până la sfârşitul acestui an şcolar. Elevii au pus umărul la muncă, pentru a pregăti clasele, iar municipalitatea a investit peste 328.000 de lei în lucrări. Acestea au cuprins reparaţii interioare (finisarea pereţilor şi tâmplăria), care au deţinut ponderea cheltuielilor, cu peste 277.000 de lei, urmate de lucrările de alimentare cu energie electrică a celor două etaje, care au costat aproape 46.000 de lei, dar şi de cele necesare sistemului de încălzire, pentru că imobilul avea nevoie de separarea instalaţiei la acest capitol, de racordarea la hidranţi şi la sistemul de alimentare, plus montarea de obiecte sanitare, care au costat, în total, 5.000 de lei.

Ce ne-au declarat tinerii beneficiari? Un licean ajuns la sfârşitul celor patru ani de studiu, a spus franc: „La început, era ideea de frig, pentru că, de foarte mulţi ani, clădirea nu mai fusese folosită. La început am îngheţat de frig! Dar, între timp, cum am populat clădirea şi cum tot ne-am plimbat, aşa a devenit din ce în ce mai cald, din ce în ce mai bine. Noi, cei de-a XII-a, mai avem două săptămâni de şcoală şi plecăm de aici! Restul mai au de stat cel puţin un an, dar având în vedere faptul că lucrările de reabilitare se vor încheia într-un an, vor scăpa şi ei. Dar mă gândesc că e foarte bine. Majoritatea suntem pe acelaşi etaj, ne înţelegem unii cu alţii, ne vedem mai mult decât când eram la noi la liceu, că eram separaţi pe mai multe etaje. Aşa, când ieşim în curte, ne întâlnim, vorbim, ne relaxăm. Sunt multe locuri aici, stăm pe iarbă, pe bancă, pe cauciucurile ălea, şi e chiar tare fain!“, a concluzionat, în tonuri optimiste, tânărul. O elevă aflată în toiul anilor de liceu, însă, a fost ceva mai diplomată în declaraţii: „Pot spune că a fost o perioadă puţin stresantă pentru noi, dar încet, încet ne obişnuim. Sunt multe avantaje faţă de cealaltă şcoală şi suntem conştienţi că a fost o schimbare necesară“.

Primarul Ioan Popa crede că „Alexandru Popp“ nu va rămâne singura şcoală de rezervă. Ar putea exista una şi în Govândari. „Aşa cum avem această instituţie aici, probabil vom face la fel şi cu Colegiul Tehnic Cărăşan, de vizavi de «Mircea Eliade», din Govândari. Tot aşa, doresc să-l folosesc ca «Jolly Joker» pentru «Traian Vuia», pentru «Mircea Eliade», pentru Colegiul Economic sau Generală 8, sau Generală 7, din Govândari. Mă bucur că există, că am avut posibilitatea aici. Vă spun sincer că nu ştiu ce aş fi făcut. În mod clar nu se putea lucra în sălile de clasă în timp ce oamenii reabilitează clădirea. E o şansă, le mulţumesc celor de la UEM că au acceptat să facem acest parteneriat, îi mulţumesc dnei director că a acceptat să vină în această casă pe perioada desfăşurării lucrărilor de la ei. Le mulţumesc şi elevilor că au acceptat şi ei acest lucru, şi bineînţeles colegilor mei de la Primărie, de la Direcţia de Învăţământ, Lili Dacica, Dani Călin şi întregii echipe care s-a implicat aici“.