55 de medalii de aur la Campionatul Național pentru Reșița 07

S-au remarcat, între alții, Dorina Iana, Bogdan Ibănișteanu, Valeriu Buzatu, Teodor Nuțeanu, George Orzănescu, Maria Stoica, Alexandru Kuhn, Traian Bogdan, Rodica Grangure, Elena Angheluș, Judith Pau, Anca Boldan, Gheorghe Preda, Constantin Bodnariuc, Marco Săraru, Mircea Nițoiu, Yvonne Demenyi, Giulia Laszlo, Mircea Țepeneu, David Năsturel, Ilie Vegheriuc, Iolanda Albai, Serghie Morariu și Mariana Mihai.

Printre participanți s-a numărat și un concurent în vârstă de 90 de ani. Emil Dan Stoenescu, care a început înotul de câțiva ani, a declarat: „M-am simțit foarte bine la Reșița. Aici am și început activitatea acum trei ani, pentru că până atunci nu făceam înot de performanță. În urma unui accident la picior, a trebuit să fac recuperare în apă. De atunci am început să practic acest sport. În anul 2016 am venit pentru prima data la Reșița, bineîneles că am concurat singur. Acum am concurat la cele cinci probe (200 m spate, 50 m și 100 m spate și bras) la care urmează să iau parte și la Campionatul Mondial din Coreea de Sud. Nu știu care este secretul vârstei mele, toată lumea mă întreabă acest lucru. Cred însă că am ajuns la această vârstă datorită faptului că zâmbesc și sunt amabil cu toată lumea. Sper că voi fi în cea mai bună formă la Mondialul din Coreea. Deja mi-am cumpărat și bilete de avion”.