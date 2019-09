Remiză albă între Poli Timișoara și CSM Reșița

În fața celor aproximativ 1000 de spectatori, dintre care 60 de la Reșița, elevii lui Leontin Doană au încercat să înscrie prin Manea (minutul 41) și Coman (minutul 65), dar fără succes. De partea cealaltă, Timișoara a amenințat poarta lui Zimmermann prin Cherecheș, Axente și Ignea. Cu șase puncte acumulate după opt etape, ASU Poli se află pe locul 17, la egalitate cu Universitatea Cluj şi Daco-Getica. CSM Reşiţa a făcut 9 puncte şi a urcat pe locul 11, fiind la egalitate cu Farul şi Dunărea Călăraşi.

„La astfel de meciuri nici nu ne dorim să facem spectacol, nouă ne trebuie puncte. Am făcut spectacol în patru meciuri la rând și nu am reușit să adunăm puncte. Le-am spus elevilor mei că mai bine să jucăm mai slab și să aducem puncte, decât să jucăm bine și să nu obținem nici măcar unul. După cum se știe, am pierdut cu Rapid din fază fiză, cu Chiajna din nou am pierdut din două faze fixe, acasă cu Turnu Măgurele am luat gol din fază fixă și mă bucur că la acest meci n-am primit gol tot dintr-o fază fixă. Vrem să lăsăm deoparte spectacolul și ne dorim să acumulăm puncte”, a declarat Leontin Doană.

Antrenorul Timișoarei, Mugur Gușatu, a spus după meci: „Pentru noi a fost un joc cu o încărcătură deosebită. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine. De această dată, nu putem spune că nu am avut acțiuni și ocazii de gol, dar trebuie să mai muncim. Am fost lipsiți de inspirație la ultima execuție, dar încă o dată vreau să-mi felicit jucătorii. De când sunt antrenor la Poli, acest joc a fost cel mai bun făcut de jucători din punct de vedere al atitudinii și al prezenței în joc. Eu spun că suntem pe drumul cel bun, dar mai avem de muncit mult la alte aspecte”.

După meciul cu Reșița, Poli Timișoara a ajuns la șapte meciuri în care nu a reușit să înscrie vreun gol.

CSM Reșița: Zimmerman (C.), Acka, Vlădia, Vădrariu, Poiană, Săulescu, Danci, Cristea, Dat, Ehmann și Ene. Rezerve: Horvat, Velici, Banac, Lazăr, Vasiu, Cioablă și Coman.Politehnica Timișoara: Murariu, Jurj, Mera (C.), Scutaru, Cherecheș, Dros, Ignea, Manea, Ungureanu, C. Popescu și Axente.

În etapa următoarea, CSM Reșița va juca acasă, pe data de 28 septembrie, de la ora 11, cu Farul Constanța 1920.

Ștefan Moraru