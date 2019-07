Progresul Ezeriș se pregătește deja pentru noul sezon

Echipa antrenată de Adrian Enășescu a remizat în ultimul amical cu Phoenix Buziaș, scor 3-3 (2-1). Pentru formația din Ezeriș au marcat Albu, Iancu și Ichim. Echipa va fi antrenată și în viitorul sezon de Adrian Enășescu, Marian Meșinschi va fi director sportiv cu atribuții de președinte, iar Petru Udrea va fi manager general.

„Cu Buziașul a fost un joc foarte bun de ambele părți, intens, iar jucătorii nu s-au menajat. Am început meciul în terenul advers, ratând o ocazie uriașă la 0-0 prin Ciurea, iar pe contraatac Brian Filimon l-a servit pe Lobonea care a deschis scorul pentru Buziaș. Noi am continuat jocul bun, agresiv și am egalat prin Albu. La ultima fază din prima repriză, Marca a înscris pentru 2-1 pentru gazde. În repriza a doua am egalat din nou prin Iancu, dar Phoenix a înscris golul al treilea prin Dani Șandru. În cele din urmă, am reușit să mai egalăm încă o dată printr-un eurogol marcat de Mio Ichim, printr-un șut de la 40 de metri. Până acum la sosiri îi amintim pe: Cosmin Chiurtu, Ion Adamescu, Koschling Gusti și Ilia Simion. Urmează să ne decidem în săptămânile următoare asupra altor opt jucători dacă vor face parte sau nu din lotul echipei noastre. În primul amical din această vară am pierdut cu scorul de 7-1 cu Peciu Nou. La acest meci am alcătuit o echipă formată în mare parte din copii de 17-19 ani. Apoi a urmat amicalul cu Anina și am câștigat cu 4-3. Cu CSM Lugoj am pierdut cu scorul de 5-3, iar ultimul amical a fost cu Phoenix Buziaș, scor 3-3. Urmează returul cu echipa din Buziaș, acesta va avea loc săptămâna viitoare. Mai avem un acord de principiu cu Buchin pentru o manșă tur-retur pe la jumătatea lunii august. De asemenea vom mai încerca să mai disputăm un amical cu CSM Lugoj. Probabil campionatul va începe în prima jumătate a lunii septembrie, iar obiectivele sunt aceleași ca în fiecare an: să jucăm un fotbal curat, plăcut ochiului și o clasare cât mai sus în clasament. Sper să fim o surpriză plăcută în noul sezon”, a declarat Cristian Șodâncă, președintele echipei Progresul Ezeriș.

Ștefan Moraru