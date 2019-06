Primarul Reşiţei a luat 14 abonamente la Custom! Ca să se ştie de Reşiţa în lume

În ședința Consiliului Local de la începutul acestei săptămâni, primarul Ioan Popa a îndemnat consilierii locali liberali, social-democrați și verzi să achiziționeze abonamente la festivalul rock Custom, deoarece acestea mai sunt în perioada de promoție. Spre deosebire de alte evenimente organizate de municipalitatea reșițeană, de acestă dată nu vor exista gratuități. Primarul Ioan Popa a spus că inclusiv el și-a cumpărat în primă fază patru abonamente la festival, iar apoi a mai achiziționat încă 10.

„ Am făcut un apel la colegii liberali, pesediști și verzi să își ia abonamente, că sunt încă în promoție și cred că suntem primii care ar trebui să ne luăm abonamente și bilete la Custom, festivalul de rock, ca să dăm un exemplu că suntem aproape de evenimentele pe care le face orașul Reșița. Vestea bună este că am vândut destul de bine în online abonamente și bilete și mizăm pe o prezență destul de masivă a reșițenilor și a celor din partea de vest a României. Am făcut o promovare foarte puternică în ultimele două luni în social-media, la radio, prin panouri în orașele din Banat și Ardeal. Așteptăm lumea la festival. Nu va intra nimeni gratis, am spus asta de la început și dacă cineva mai așteaptă, să nu o mai facă, că o face degeaba. Eu am cumpărat patru abonamente în primă fază și am mai luat 10 în a doua fază. Cred că colegii din Consiliul Local sunt oameni cu câte o îndeletnicire fiecare, au venituri destul de sănătoase și cred că își permit să facă această investiție în viitorul orașului”, a afirmat edilul. Cu toate că promovarea evenimentului Custom Reșița, care va avea loc în Poiana Golului la începutul lunii iulie, a început mai târziu, primarul Ioan Popa s-a arătat încrezător în succesul pe care acest festival îl va avea.

„Din luna mai am început o promovare foarte puternică la nivel național, avem panotaje în Timișoara, Arad, Oradea, Cluj, Alba Iulia, Deva, Sibiu, Târgu Jiu, București, Severin, Petroșani, merge foarte bine pe stațiile de radio Rock FM, Europa FM, lumea știe de noi. De fapt noi încercăm să realizăm ceea ce ne-am dorit, adică să punem Reșița pe hartă, să fie Reșița în discuții la nivel național, să se știe de existența orașului”, a afirmat Ioan Popa.

Nicoleta Moraru