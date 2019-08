Prima înfrângere a venit în etapa a IV-a! Doană: Am pierdut pe greșeli personale!

După un început de campionat aproape perfect, cu două victorii și un egal în primele trei jocuri, rosso-nerii s-au văzut învinși de Daco-Getica, datorită golului înscris de G. Răducan în minutul 8 al meciului. La acest joc a încurajat echipa și un mic grup de suporteri veniți de la Reșița. La finalul jocului, antrenorul Leontin Doană s-a arătat nemulțumit de prestația unor jucători rosso-neri.

„Așa se întâmplă atunci când ai 5-6 ocazii clare singur portarul și nu marchezi la jocurile din deplasare. Fotbalul te condamnă când ratezi atâtea ocazii. În primele trei meciuri n-am avut atâtea ocazii de gol. Din păcate s-a ratat, aceasta este valoarea jucătorilor în fața porții. Este păcat de jocul nostru, iar după părerea mea consider că am dominat meciul de la început și până la sfârșit. Am luat gol pe greșeli personale. Fundașul central a pasat la portar, portarul a vrut să degajeze, a șutat în adversar și am primit gol. Din acel moment am dominat jocul, am avut ocazii, dar dacă nu reușim să înscriem, degeaba ne străduim să ajugem în careu. Pe Manea l-am schimbat înainte de pauză și cred că ar fi trebuit să-l schimb și mai repede. Se vede că nu este încă în ritm, el n-a prins lotul în primele trei etape. Laurențiu Breșneni este accidentat, Cristi Danci a avut un eveniment în familie și de aceea am apelat la serviciile lui Manea. Am zis să-i acord o șansă dar, din păcate, la acest meci nu s-a ridicat la nivelul jocului. Faza din care am primit golul este una de cascadorii râsului și nu prea poate fi explicată. Avem jucători cărora li se vede limita. Cele 12 cartonașe galbene care s-au dat la acest meci consider că s-au dat pe bună dreptate și n-am ce să-i reproșez arbitrului. Este păcate de acest joc pentru că l-am dominat, dar se întâmplă să și pierdem. Asta este, mergem înainte”, a spus la finalul partidei antrenorul Leontin Doană.

CSM Reșița: Zimmerman, Banac, Ehmann, Vasiu, Vădrariu, Manea, Săulescu, Poiană, Dat, Ene și Coman. Rezerve: Toader, Vlădia, Cristea, Cioablă, Velici, Babei și Mustețea.

Rosso-nerii trebuie să treacă repede peste acest eșec nescontat pentru că în etapa următoare la Reșița va veni Rapid București. Partida va avea loc duminică, 1 septembrie, de la ora 13:30, pe stadionul din Valea Domanului.

Ștefan Moraru