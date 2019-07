Premierul vrea să fie preşedintele ţării

Viorica Dăncilă este propunerea votată şi în ședința BPN al partidului, cu doar două voturi împotrivă. Gabriela Firea a renunțat la candidatură. În cadrul CEX, între Paul Stănescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stănescu spunând că nu crede în șansele lui Dăncilă de a intra în turul doi al prezidențialelor. „Important pentru noi e partidul, nu persoanele, și că ne spune doamna Dăncilă că își dă demisia dacă pierde. Să ne răspundeți la întrebarea cu cine facem majoritate în Parlament ca să rămânem la guvernare“, a spus Paul Stănescu. În replică, Viorica Dăncilă a spus: „Pe mine mă interesează să câștigăm alegerile, acest partid să se ridice. Am pornit de la o situație dificilă. Ne-am omorât noi între noi cu orgoliile noastre în perioada asta. Eu sper ca pentru partid să te implici în această campanie. Am dovezi despre relația mea cu Dragnea, dar credeți că e bine să ies public? Nu, pentru că nu am să vorbesc de rău un fost președinte. Am fost izolată șase luni în guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzați că că am fost apropiată de Dragnea, pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată și aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la tv“.

Şefa PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan consideră că Viorica Dăncilă este singura persoană capabilă să intre în cursa pentru Cotroceni. „Este o persoană care respectă legea, Constituţia, care conduce Guvernul foarte bine şi îl conduce cu o mână de fier. A preluat partidul într-un moment foarte dificil, îl ţine unit şi l-a adus din nou pe linia cea dreaptă. Din păcate, s-a încercat să i se formeze o imagine falsă. Sunt şanse şi suntem încrezători în şansele noastre de a câştiga“, ne-a declarat şefa PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan.

L.A.