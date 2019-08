Povestea de iubire cu Popa s-a stins în ianuarie

Mai mulți dintre cei 26 de angajaţi ai Ocolului Silvic Banatul Montan (OSBM) au fost prezenţi, luni dimineaţă, la sediul instituţiei, pentru a-şi spune păsul. Oamenii nu şi-au luat banii de două luni şi spun că nici contribuţiile nu le-au fost plătite de trei. Însă pe fluturaşii care continuă să le vină apar inclusiv sumele reţinute pentru bonurile de masă care nu le-au fost acordate. Plus alte şi alte garanţii reţinute oamenilor, dar nelivrate în conturile speciale. Se vorbeşte despre datorii mari şi despre faptul că primăriile asociate nu-şi plătesc cotizaţia anuală. În total, ocolul ar avea de încasat de la primării undeva peste 370.000 de lei. Oamenii au ajuns la limita răbdării şi se plâng că au fost consideraţi un fel de sclavi, că sunt ignoraţi de membrii Consiliului de Administraţie. „Noi ne-am pus speranţa în dvs şi rugăm enorm, facem un apel disperat către acţionari, către cei 16 primari, sublinia reprezentantul angajaţilor, pădurarul Sorin Ilie Peica, de la Slatina Timiş, angajat al OSMB. Dânşii au programată o adunare în septembrie, în funcţie de concedii. Să renunţe la concedii, miercuri să vină pentru că e prea târziu! Noi la ora actuală, raportând la luna iulie, aveam 166.000 datorii doar la ANAF. Luna august e deja la final, suntem într-o situaţie disperată! O să ne băgăm preaviz toţi, pentru ca să ne descărcăm de gestiune!“.

Sorin Peica şi-a continuat povestea făcând un apel către şeful administrativului reşiţean: „Mitul ăla că pădurarul stă fără bani a dispărut demult. Asta e o poveste, nu se poate să trăim aşa! Efectiv suntem trataţi cu o indiferenţă crasă. S-a întâlnit de cinci ori Consiliul de Administraţie, de două ori săptămâna trecută. Singura lor temă a fost schimbarea lui Meda. Şi de fiecare dată sunt trei la trei şi unul se abţine. Facem un apel public la dl Popa. Noi îl considerăm un om onest, un om de cuvânt. Eu nu sunt locuitor al Reşiţei, dar am observat că ceea ce promite face!“

De ce au rămas la ocol deşi nu şi-au luat banii? „Noi am stat pentru că am vrut să avem servicii, familiile noastre să aibă ce să pună pe masă. Noi am stat pentru că în silvicultură e o lege nescrisă, trebuie să-ţi aperi pădurea chiar dacă nu-ţi iei salariul, că răspunzi. Deci nu-i aşa de simplu, ţi-ai luat mapa şi ai plecat acasă. Nu, până nu o predai la cineva, răspunzi pentru ea“, spune Sorin Peica, acesta dorind să prezinte opiniei publice „adevărata situaţie dezastruoasă în care se află ocolul şi salariaţii. (…) Noi am ajuns în disperarea să credem că doar presa ne mai poate salva. Pentru că autorităţile statului au venit şi au făcut controale, dar pe linie silvică, dar pe linie de audit financiar, n-a controlat nimeni nimic“.

Reprezentantul salariaţilor a depănat şirul poveştii OSBM, încă din momentul inaugurării: „Am dori să elucidăm odată acest mister care planează asupra ocolului nostru. Acum un an de zile sărbătoream inaugurarea Ocolului Banatului Montan, cu surle şi trâmbiţe, am făcut parte toţi salariaţii, oficialităţi. Cu totul a fost frumos, declaraţii de presă, superb acest ocol care, conform spuselor dlui primar Popa, are ca model ocolul din Baden-Baden. Dânsul a fost piatra pe care s-a clădit acest ocol, datorită implicării dânsului. Ceilalţi primari, în număr de şapte, au achiesat la formarea acestui ocol. Pe parcurs au mai venit încă nouă primării şi acum, în total, sunt 16 primării. Toată această poveste de iubire a mers bine până în luna ianuarie. De atunci au început să apară sincope salariale, cu salarii care nu au mai fost date la timp, ci cu întârzieri. Dar noi am înţeles şi ne-am făcut în continuare treaba. Începând din luna aprilie, cineva din interiorul nostru s-a considerat neîndreptăţit, promiţându-i-se anumite funcţii, a început să facă plângeri la toate instituţiile statului care răspund de silvicultură. Şi de atunci s-a început o sarabandă a controalelor, care a durat aproximativ trei luni jumate. Am fost controlaţi de Garda Caraş, Timişoara, Hunedoara, de Poliţia Locală, de Silvice, şi de reprezentanţii Ministerului Apelor şi Pădurilor. În urma acestor controale, din ce ştim noi, nu s-au găsit ilegalităţi foarte mari, ci doar cele inerente în munca unui ocol silvic. Dar pe parcursul relaţiei dintre conducerea ocolului şi Consiliului de Administraţie au început să apară sincope, mergându-se la cererea de demitere a şefului de ocol. Aceste sincope au avut repercusiuni asupra activităţii ocolului şi asupra salariilor noastre. Consiliul de Administraţie – noi niciunul de aici nu suntem jurişti, dar toţi ştim să citim –, după umila noastră părere şi a documentelor publice pe care le avem, este constituit ilegal 100%“.

Potrivit acestuia, citind din regulament, din Consiliul de Administraţie ar fi trebuit să facă parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, dar şi câte un reprezentant al primăriei, însă faptic există doar reprezentanţii primelor şapte primării care s-au asociat în ocol, nu şi cei ai celor nouă primării care s-au alăturat ulterior. Alături de ei, ar fi trebuit şi persoane cu experienţă în administrare şi management de regii autonome sau societăţi comerciale rentabile, însă care să nu fie şi funcţionari publici. Din păcate, însă, după cum spune Sorin Ilie Peica, majoritatea celor desemnaţi sunt şi angajaţi în primării. Ca informaţie generală, în ocol sunt prinse Reşiţa, Caraşova, Forotic, Goruia, Lăpuşnicu Mare, Slatina Timiş, Ticvaniu Mare, Sasca Montană, Brebu, Ciclova Română, Cornea, Iablanţia, Naidăş, Tîrnova, Socol şi Brebu Nou.

Şi dacă OSBM a fost, de fapt, o afacere eşuată, iar cei care au vrut să tragă sforile n-au reuşit până la capăt, singurii care au de suferit sunt angajaţii. Adică acei oameni care lucrau înainte în aceleaşi păduri, pentru primăriile asociate, dar care acum nu-şi mai iau banii. Asta în vreme ce, de la OSMB, alţii au putut beneficia, pe lângă salarii, de sporuri inimaginabile…

Antoniu Mocanu