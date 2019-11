Poţi să mori de gripă doar dacă nu te vaccinezi!

Binecunoscută fiind situaţia îmbolnăvirilor din sezonul trecut, când în România a fost declarată oficial epidemie de gripă, dar mai ales ţinând cont de numărul deceselor, chiar dacă judeţul Caraş-Severin a înregistrat un număr relativ mic, comparativ cu alte judeţe, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin face un apel către populaţia din întreg judeţul să se vaccineze antigripal. În şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, Dănilă Miloş, directorul executiv al DSP CS, a comunicat datele statistice ale virozelor, pneumoniilor şi cazurilor de gripă înregistrate în judeţ în sezonul trecut: „În perioada 2018 – 2019, lunile septembrie – martie, am avut un număr de 8228 de infecţii respiratorii, 3714 cazuri de pneumonii şi 165 de cazuri de gripă confirmate de Institutul Cantacuzino din Bucureşti. Tot în 2018 şi începutul anului 2019, cu regret spun că am avut şi 12 decese cauzate de gripă“.

Chiar dacă la nivelul judeţului Caraş-Severin procentul îmbolnăvirilor şi mai ales al deceselor cauzate de gripă a fost mic comparativ cu alte judeţe din ţară, prin vaccinare pot fi evitate complicaţiile care pot duce la deces. „Subliniez acest aspect, a spus Dănilă Miloş, directorul executiv al DSP CS, pentru că trebuie să fie cunoscut publicului că cele 12 decese care s-au înregistrat în judeţul Caraş-Severin şi care au fost transmise de către unităţile sanitare şi de către medicii de familie au avut drept cauză gripa, însă precizez că persoanele respective nu au fost vaccinate antigripal. Spunem cu toată tăria că trebuie să apelăm la acest mod de prevenţie, fiindcă este singurul pentru bolile sezoniere, respectiv viroze, penumonii, gripă. Mai mult decât atât, având în vedere că anul trecut a fost un vârf cu privire la gripă, şi nu doar în România, ci în întreaga Europă, noi, ca specialişti ai DSP CS, am încercat să ne luăm măsuri de precauţie. În acest sens am solicitat suplimentarea dozelor de vaccin antigripal de la Ministerul Sănătăţii. În urma cartagrafierii, am constatat că se impune ca judeţul Caraş-Severin să solicite 14.000 de doze de vaccin antigripal. Am găsit o înţelegere fără precedent în acest an la Ministerul Sănătăţii şi judeţului nostru i-au fost repartizate 11.600 de doze, în patru tranşe, deci aproape de necesarul solicitat. Într-adevăr, Ministerul Sănătăţii s-a aplecat asupra acestui subiect şi a rezolvat problema vaccinării antigripale. Prin specialiştii noştri, am încercat să avem o colaborare cât mai strânsă cu medicii de familie, asta pentru că medicina primară este primul bastion în furnizarea serviciilor medicale. Dealtfel, ei ne-au transmis o situaţie obiectivă, în sensul solicitării de vaccin antigripal. Mai mult decât atât, la nivelul DSP CS, am încercat şi cred că am şi reuşit să facem, cât de cât, prevenţie. Am mediatizat necesitatea vaccinării antigripale, am avut o serie de întâlniri cu copiii în şcoli, cu medicii de familie la cabinetele medicale, tocmai în scopul de a face prevenţie, fiindcă este foarte important a preveni şi mai scump şi mai greu a trata. Încă o dată fac un apel către populaţie să se vaccineze, pentru că este singura modalitate, la ora actuală, de a nu contracta virusul gripal. Am fost un judeţ cu un număr redus de decese în sezonul trecut comparativ cu celelalte judeţe din ţară, procentul îmbolnăvirilor fiind de 14 – 20 la sută, dar asta s-a datorat şi faptului că am preîntâmpinat acest aspect prin acţiunile de conştientizare ale DSP CS“.

Miloş a mai comunicat că judeţul Caraş-Severin a primit şi cea de-a patra tranşă de vaccin antigripal, ultima tranşă, respectiv 3490 de doze, care au ajuns la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin. Până în prezent au fost imunizate 4.564 persoane din categoriile de populaţie cu risc de a dezvolta complicaţii din cauza gripei.

Alexandra Gorghiu