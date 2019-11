Popa pune dalele lui Spătaru în cimitir

Până acum, cetăţenii urbei au fost anunţaţi, de mai multe ori, vizavi de începerea efectivă a lucrărilor la Centrul Civic, despre firma care se va ocupa, despre ridicarea teraselor pentru ca acestea să funcţioneze pe durata lucrărilor sau despre ce anume acţiuni s-ar putea face acum, când e frig, până la munca efectivă de la anul. Întrebat când încep lucrările la Centrul Civic, primarul Ioan Popa a răspuns: „Deci noi am primit proiectul tehnic, am dat autorizaţia de construcţie la jumătatea acestei luni. Autorizaţia de construcţie nu se dă pe proiectul tehnic final. Autorizaţia de construcţie e o fază intermediară. Joi, 21 noiembrie, am primit ultimele date, ne-am mai uitat cinci ore cu ele, cu Graţian Dobre, aici e vorba de eligibil, neeligibil, unde duci lucruri, ca să încercăm să optimizăm la maxim banii pe care-i avem, să nu plătim de la noi. Şi am stabilit cu constructorul că se apucă de lucru la sfârşitul lunii“.

Desigur, toată lumea se întreabă ce-ar putea face constructorul, pe frig, în Centrul Civic. „Ce face? Decopertează toate dalele vechi, le recuperăm, le paletăm, astfel încât să le putem folosi. Am câteva lucruri în minte, inclusiv alei prin cimitire, prin alte zone, o să punem dalele astea vechi. Poate prin piaţete unde nu se umblă decât pietonal. După aceea intră şi se lucrează partea de canalizare. Primul tronson de dale de granit şi andezit va fi realizat undeva în luna februarie. Atunci apar primii 10.000 de metri pătraţi de dalaj“, a explicat Popa.

Şi dacă tot au fost fel de fel de tergiversări, şeful administrativului reşiţean a ţinut să liniştească pe toată lumea: „Ascultaţi-mă, cel mai interesat om ca Centrul Civic să se facă repede ar trebui să fiu eu! Pentru mine ar fi o lovitură de imagine ca la alegerile din 2020, în vară, când or fi, în mai, iunie, iulie, să am un Centru Civic nou şi să mă laud că uite ce treabă am făcut. Dar lucrurile nu decurg aşa cum sperăm noi de multe ori. E doar fracţionare. Să vă dau un exemplu: în mod normal, proiectele tehnice trebuie date din nou la ADR la verificat, că aşa-i cutuma. E, noi nu mai stăm să ne spună ADR-ul că-i bun, nu-i bun, ne asumăm şi mergem înainte. Ne asumăm acest risc“.

Antoniu Mocanu