Popa: Nu majorăm taxele şi impozitele pe 2020!

Dincolo de jovialitatea cu care ne-a obişnuit, şeful administrativului reşiţean a ţinut să-i liniştească atât pe consilieri, cât şi pe reşiţeni, că nu vor creşte impozitele şi taxele pe 2020.

Vizavi de lunga listă de proiecte de pe ordinea de zi, edilul a subliniat că predomină majorări pentru proprietarii clădirilor neîngrijite, cele mai multe dintre ele regăsindu-se pe lista majorărilor şi anul trecut: „Vreau să spun două lucruri, pentru linişte şi pace, şi să n-avem stres. Sunt cam tot alea de anul trecut! Câteva dintre ele şi-au rezolvat problemele şi au ieşit din supraimpozitare, punându-şi la punct clădirile. Altele au intrat pentru că am mai făcut verificări în câteva zone din oraş în care nu am făcut acest lucru în anii precedenţi. Legat de taxele şi impozitele pe 2020, şi aici vreau să menţionez că suntem pe aceeaşi structură din anul precedent. Nu trebuie să căutăm virgule, nu trebuie să căutăm nimic, suntem la acelaşi nivel. Am ţinut să punctez aceste două lucruri pentru că ele sunt singurele subiecte mai altfel decât cele cu care ne-am obişnuit în şedinţele de consiliu. (…) Taxele şi impozitele pe 2020 rămân neschimbate faţă de 2019. Am avut un an bun, cu încasări foarte bune, drept dovadă că – în ciuda constrângerilor care au venit de la Guvern şi de la Ministerul de Finanţe – am reuşit totuşi să facem câteva investiţii în oraş. Sper să menţinem acelaşi trend şi în 2020“.

A.M.