Popa i-a făcut şefi, dar nu le dă bani nici să trăiască

Efectele celebrei OUG 114/2018 au reuşit să aducă, din nou, aleşii reşiţenilor la punctul de fierbere. Social-democraţii i-au cerut explicaţii primarului vizavi de sumele impresionante pe care le au de recuperat societăţile Primăriei Reşiţa – Termoserv CET şi Transport Urban Reşiţa. Primarul Ioan Popa a răbufnit, explicând că, de fapt, în spatele acelor sume se află Primăria Reşiţa, datoare la propriile societăţi, din lipsa fondurilor: „Cea mai mare parte a sumelor sunt de la Primărie! Avem datorii de 5 milioane de lei, din care jumătate sunt la instituţiile noastre. Şi astea sunt pentru că suntem în frâie. De un an, nu ne revenim! Am mărit taxele şi impozitele, am dat 60 de oameni afară din Primărie şi nu reuşim să ne revenim! Pentru că ni s-au furat banii!“. Edilul a amintit episodul reducerii impozitului pe venit şi trecerea plăţii indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a salariilor de însoţitori în povara Primăriei.

„Suntem în derapaj! Derapăm şi nu reuşim să ne revenim. La 31 decembrie, aveam 7,9 milioane de lei datorii, şi acum suntem la 4 virgulă ceva, 5. Recuperăm dar greu. Foarte, foarte greu! Şi atunci am preferat să nu dăm bani la entităţile noastre, să le ţinem cu perfuzii cât să nu moară. Uitaţi-l pe Dani Jurubescu (administratorul TUR – n.r.), dacă-l scuturaţi prea tare, nu are oxigen. De Drăghici (de la Termoserv – n.r.) nu mai vorbesc. E negru, îl vedeţi? Merge pe picioare prin oraş. N-are nici bani să-şi ia benzină să meargă cu maşina. (…) Asta e! Facem capitalism de tip cangurian: salturi cât mai mari cu punga goală. Asta o să facem. Poate vine un alt guvern şi poate că o să se uite la noi cu ochi un pic mai blajini şi mai înduplecători“.

Ulterior discuţiilor dintre aleşi, primarul Ioan Popa ne-a lămurit: „Avem datorii la operatorii noştri, la TUR, la Transport Urban avem ceva datorii şi la Termoserv, pe partea de subvenţii de elevi, de pensionari. Datoria la TUR e de 1,6 milioane de lei şi la Termoserv, pe partea de termie pentru şcoli, licee, prestările lor de servicii, undeva la 600.000 de lei. Şi erau foarte revoltaţi (consilierii PSD – n.r.), cum de avem datoriile astea. Păi evident că le avem dacă ne-au tăiat ei (Guvernul social-democrat – n.r.) o treime din veniturile care ni s-ar fi cuvenit, evident că ne e foarte greu să compensăm sumele astea cu bani din altă parte“.

Primarul Ioan Popa a ţinut să precizeze că, strângând cureaua, lucrurile încep să revină pe făgaşul normal: „Încet, încet reuşim să reintrăm în normal. Am redus un pic acceleraţia pe investiţii în oraş, încercăm să temporizăm un pic investiţiile. Cu părere de rău spun asta! Eu mi-aş fi dorit să facem parcarea din spatele Potcoavei, să facem Micro III-ul, în jurul bisericii lui Berbentia. S-ar putea să temporizăm un pic din lucrările astea pentru că altfel nu reuşim să revenim cu banii la zi. (…) În mod normal, am fost un om cumpătat toată viaţa mea şi, dacă am avut bani în buzunar am făcut investiţii, dacă nu – am mai răbdat. Şi asta e atitudinea pe care o am şi acum. Simplu, nu are rost să ne minţim“.