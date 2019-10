Popa dă ultimatum şcolilor fără căldură

Situaţia datoriilor la gaz, acumulate de structurile municipalităţii reşiţene, în special de către şcoli, a fost prezentată joi, de primarul Ioan Popa, în cadrul unei conferinţe de presă. De fapt, aşa cum recunoştea, edilul a reacţionat la un comentariu apărut pe CAON, vizavi de faptul că Reşiţa a primit 9,6 milioane de lei de la Guvern, iar cineva îi recomanda primarului să plătească „gazul la Liceul de Arte, că săracii copii stau în frig la şcoală“.

„Vreau să transmit un mesaj foarte ferm în primul rând pentru instituţiile şcolare din Reşiţa, spunea edilul. Sunt şcoli care nu au datorii deloc la gaz şi sunt altele care au restanţe. Unele dintre ele au datorii de până la 365 de zile, adică sunt la unele dintre ele care se duc până la un an. Şi, din punctul meu de vedere, chestia asta se constituie într-un semnal de alarmă major, legat de administrarea instituţiilor şcolare din Reşiţa“. Popa crede că, la fel ca la spitale, nu specialiştii – medicii, dascălii – trebuie să fie manageri, ci administratorii, antreprenorii care ştiu să facă asta. Pentru că, până la urmă, nu un chirurg, cardiolog, neurolog sau profesor „are treabă cu încălzirea, cu meniul, cu cearceafurile, cu spălătoria, cu curentul, cu gazul, nici la şcoli“. Ei trebuie doar să-şi facă bine meseria!

Primarul crede că motivul pentru care, spre exemplu, Colegiul Naţional „Traian Lalescu“ nu are datorii deloc, „e şi poate pentru că are şansa să fie administrat de o persoană competentă, dar şi pentru că are foarte mulţi elevi. Cu alte cuvinte, e o şcoală căutată şi atunci acolo se bat 3-4 pe loc, se intră cu medii foarte mari şi n-au avut niciodată probleme de elevi. Au suficienţi elevi şi atunci din costul per elev ei reuşesc să-şi acopere absolut toate cheltuielile, că sunt materiale sau salariale“.

Edilul s-a declarat nemulţumit de faptul că plata salariilor a fost preluată de inspectoratul şcolar: „Adică dacă nu se încadrează în costul per elev, salariile oricum sunt plătite – deci nu le plătim noi, le plătesc inspectoratele direct –, dar dacă rămân în gaură de bani şi nu acoperă gazul, plătim noi diferenţa! Nu e o chestiune normală, logică, să fiu eu, primăria unui oraş, doar în situaţia să acopăr nişte găuri fără să pot să-mi dau cu părerea sau să am un cuvânt de spus în ceea ce priveşte buna sau proasta gestionare a unei instituţii de învăţământ“.

Cele mai mari datorii la gaz le au Traian Vuia – 79.423,13 lei, Tehnic Cărăşan – 68.332,48 lei, Artele – 61.653,14 lei, Grădiniţa PP Dumbrava Minunată – 55.864,02, Şcoala 6 – 40.640,45 lei, Tehnic Reşiţa –26.4136,7 lei şi Colegiul Economic –16.9723,5 lei.

Popa a amintit eforturile făcute de Primărie şi de Consiliul Local pentru a susţine Şcoala Duală, aducând unor şcoli 35% dintre elevi, municipalitatea acoperind inclusiv costurile de cămin şi cele cu mâncarea. „Situaţia dovedeşte clar că sunt şcoli care se autosusţin şi sunt şcoli care nu reuşesc acest lucru, spune Popa. Şi în cazul în care am avea nişte administratori competenţi, lucrurile s-ar schimba. (…) Eu nu am pus niciun director la nicio şcoală! Mai mult decât atât, eu, Primăria Reşiţa, mi-am asumat să fuzionez două licee tehnologice, deşi acestea ar trebui practic să crească în următoarea perioadă. Trebuie să abandonăm ideea că orice copil trebuie să aibă Bacalaureatul şi liceul. Mai degrabă îl fac un bun instalator sau un bun electrician, decât să am un elev care a terminat şi nici măcar nu a luat Bacul. Şi mă trezesc cu un adolescent de 18 ani care nu ştie nimic şi n-are nici Bacul luat. Deci eu mi-am asumat, ca instituţie, să tai din şcoli, însă ei nu-şi gestionează cum trebuie, continuă să-şi menţină clase de teoretic pentru ca să-şi menţină anumiţi profesori în funcţii, continuă să trateze şcolile profesionale ca pe o enclavă“, unde ajung doar cei care nu sunt buni de liceele teoretice.

Ca soluţie, într-o primă fază edilul a precizat că va plăti datoriile şcolilor la gaz, totalul la nivel de municipiu fiind de 875.049,3 lei: „De data asta le plătim noi! Eu am vrut să trag un semnal de alarmă acestor oameni care gestionează aceste instituţii şcolare că nu voi mai accepta să plătesc la nesfârşit costuri, dacă ei nu sunt în stare să se acopere cu elevi. Adică ei trebuie să-şi aducă elevi în şcoli, trebuie să facă un învăţământ de calitate, astfel încât să fie atractivi, aşa cum e Mate-Fizică de exemplu. Şi dacă nu sunt în stare să-şi administreze instituţiile, să lase pe alţii, să meargă să predea“.

Există însă şi situaţii care, din cauza cadrului legal, nu pot fi corectate nici de un bun manager. Spre exemplu, în cazul Liceului de Arte, costurile sunt ridicate din cauza predării de „1 la 1“, adică un profesor instrumentist la un elev. În acest caz, aplicarea costului per elev ca la o clasă de 25 de copii nu este una corectă. „Trebuie ori să abandonezi sistemul ăsta de învăţământ 1 la 1, şi cine vrea să facă performanţă, s-o facă în privat, ori să modifici alocările. E foarte simplu“, este soluţia propusă de edil. Acesta a încheiat că, atunci când vom avea un Guvern de dreapta, va discuta personal aceste probleme cu ministrul de resort. Dar deocamdată şcolile rămân în aceeaşi situaţie, în prag de iarnă…

Antoniu Mocanu