Popa ar scăpa de apa de ploaie. Văduva încă nu bate palma…

În ultima ședință de consiliu local, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind completarea contractului de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între SC ADI Acvabanat și SC AquaCaraș SA cu bunurile aparținând rețelei de canalizare pluvială. Negocierile cu AquaCaraș au început de peste un an. Potrivit declarațiilor primarului Ioan Popa, municipalitatea va plăti societății de apă și canal pentru mentenanță o sumă care se ridică la 20-30.000 lei lunar.

Ca urmare a ploilor care au căzut în ultima vreme, la Reșița au fost probleme, străzile fiind inundate de fiecare dată. Edilul Ioan Popa declara încă din vara trecută că AquaCaraș ar trebui să preia canalizarea pluvială, deoarece în cele mai multe dintre cazuri acesta se întâlnește cu cea menajeră. În vederea remedierii situației, Primăria a efectuat mai multe lucrări în anumite zone ale Reșiței, lucrări care au constat în forări orizontale, curățarea gurilor de canal, precum și destuparea celor care au fost acoperite acum mult timp. Administrația locală reșițeană consideră că a rezolvat în mare măsură aceste probleme, sperând de altfel să ajungă la un acord cu AquaCaraș, care va întreține rețelele de canalizare în stare bună de funcționare.

Managerul AquaCaraș, Aurel Văduva, a ținut să precizeze în legătură cu preluarea de către această societate a rețelei de canalizare pluvială că negocierile sunt la început, neajungându-se până în momentul de față la un acord concret. „De abia am început discuțiile, am avut două întâlniri cu Paul Vasile pe această temă. Rămăsese să găsim o posibilitate de a încasa banii, că este și acolo o problemă cu partea de încasare a banilor pe apa meteorică de la persoanele fizice și era nevoie să găsim și soluțiile tehnice, că totuși canalizarea asta pluvială nu este peste tot în starea cea mai bună. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le analizăm, nu s-a vorbit sub nicio formă de cifre, noi nu am ajuns la o discuție atât de avansată. Nu am refuzat să preiau apa meteorică, nu am refuzat această discuție sub nicio formă, dar trebuie să găsim o soluție care trebuie să ne dea, pe de o parte și finanțarea de a putea întreține această canalizare, dar și o soluție legală până la urmă pentru ambele părți”, a declarat Văduva.

„Colegii din Consiliul Local au aprobat întocmirea unui acord între Primăria Reșița și AquaCaraș, astfel încât să preia și pluvialul pe un contract de mentenanță și am spus-o și în alte rânduri, asta și pentru că în parte pluvialul se întâlnește cu menajerul și era foarte complicat să îl gestionăm separat. Am găsit înțelegere și la AquaCaraș și sper ca lucrurile să funcționeze mai bine decât până acum. Nu ascund faptul că noi am investit în pluvial în ultimii doi ani. Am făcut câteva forări orizontale din Bârzava înspre Rogge, înspre Policlinică, în zona universității și așa cum ați văzut în urma ploilor din ultimele săptămâni, chiar luni, în zonele acestea nu au mai fost probleme deosebite. Nici în Muncitoresc. Noi încercăm să le rezolvăm pe toate, pe măsură ce vedem că mai rămân zone în care se aglomerează ape”, a spus și primarul Ioan Popa.

Nicoleta Moraru