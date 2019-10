Pentru pesta porcină africană autorităţile rămân în alertă

Recapitulând pe scurt cauzele sporirii alertei autorităţilor, reamintim că Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin a fost solicitată la mijlocul săptămânii, prin apel la 112, în legătură un un posibil caz de pestă porcină africană pe drumul spre Anina, lângă Caraşova, unde a fost găsit un mistreţ mort care cântărea 10 – 12 kg. După prelevarea de probe şi trimiterea acestora la Alba Iulia pentru analize, în urma rezultatelor negative, s-a constatat că purceluşul nu a fost atins de pestă.

Cu toate acestea, doar prin eforturile tuturor factorilor răspunzători poate fi prevenită pătrunderea PPA pe teritoriul judeţului nostru, aşa cum atenţionează Dorin Imbrea, directorul executiv al DSVSA CS: „Este foarte important ca reprezentanţii fondurilor de vânătoare să respecte măsurile din planul aprobat de Centrul Naţional de Combatere a Bolilor, în sensul de a recolta cota de mistreţi, iar pe zona de frontieră trebuie recoltaţi toţi mistreţii. Avem în permanenţă notificări din partea Poliţiei de Frontieră cu privire la mişcarea mistreţilor dinspre Serbia sau din România spre Serbia. Asta pentru că sunt două focare la ora actuală în Serbia. Am rămas singurul judeţ care nu am avut şi nu avem pestă, fiindcă Gorjul are, Mehedinţiul are, Hunedoara are, Serbia are, Timişul a închis focarele, e-adevărat, dar a avut. Dacă nu se vor depune eforturi comune, fie prin autorităţile locale la nivelul primăriilor, fie prin reprezentanţii fondurilor de vânătoare, e foarte greu de stopat“.

Alexandra Gorghiu