Pe timpii finali ai campaniei, Vela îi îndeamnă pe cărăşeni să iasă la vot

Şeful PNL Caraş-Severin consideră că a fost o campanie grea, dar frumoasă, ceea ce s-a întâmplat în ultimele 30 de zile fiind o şansă şi un privilegiu de a concura într-o competiţie electorală, care face parte din democraţie. El a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în răspândirea mesajului electoral: „Vreau să mulţumesc tuturor cetăţenilor din Reşiţa şi din judeţ, tuturor reprezentanţilor organizaţiilor locale din Caraş-Severin, pentru participarea la mitingul din 22 mai 2019, în Centrul Civic al municipiului Reşiţa şi, evident, tuturor celor care s-au implicat în organizare, de la aleşi locali, primari, consilieri judeţeni, lideri PNL“.

Senatorul cărăşean a conchis că cetăţenii i-au primit cu bucurie pe Ludovic Orban şi pe Rareş Bogdan, fără să întâmpine vreo acuzaţie sau alte genuri de manifestări, aşa cum s-a întâmplat în alte oraşe cu reprezentanţii PSD. „Am fost în toate comunele, doar trei sau patru comune au rămas nevizitate de noi, astăzi închidem circuitul cu Lupac, Văliug, Luncaviţa, Cornea, Megica şi Cornereva. Nu am ajuns la Gârnic, Goruia, Ciudanoviţa şi Copăcele, unde vom ajunge azi, dacă ne permite timpul. Am făcut campanie în pieţe, cum am făcut la Reşiţa, la Ocico sau în Centru, la miting, în unele localităţi pe stradă, în altele în piaţă sau la căminele culturale sau, unde am avut ostilitate din partea primarilor PSD, chiar în curţile oamenilor au venit cetăţeni şi am ţinut să le prezentăm proiectele PNL, candidaţii PNL, aşa cum s-a întâmplat la Socol, la Câmpia şi la Turnu Ruieni, în satul Borlova“.

Vela a precizat că, pretutindeni, oamenilor li s-a explicat importanţa Parlamentului European dar, mai ales, faptul că alegerile din 26 mai 2019 sunt, poate, cele mai importante din 2007 încoace, întrucât Europa se află la răscruce de vânturi: „Anglia a ieşit din UE sau doreşte să iasă din UE, în multe state extrema dreaptă sau stângă câştigă mult teren, ţările bogate care cotizează mai mult şi primesc mai puţin nu agreează, evident, situaţia asta în care România sau alte state primesc mai mult, deşi cotizează mai puţin. În jurul UE sunt tot felul de conflicte militare, chiar crize politice sau situaţii delicate şi, desigur, europarlamentarii care vor merge la Burxelles, pe care-i vom vota, vor decide şi soarta financiară a UE, inclusiv a României, în următorul exerciţiu financiar. În următorul exerciţiu financiar se pune şi problema creării unei armate europene, a unei forţe de intervenţie, la care România deja a achiesat, mai sunt câteva state care trebuie să semneze, să fie de acord cu acest lucru. Eu, ca senator şi fost preşedinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, am susţinut şi susţin acest demers, nu neapărat din punct de vedere militar, am spus şi oamenilor, nu e vorba de o armată paralelă a Alianţei Nord Atlantice. Produsele din Reşiţa sau cele fabricate în Caransebeş, implicit când ar ajunge în UE, ca piaţă de desfacere, ar fi purtătoare de taxe vamale. Automat, un investitor care face o investiţie în Reşiţa sau în Caransebeş, dacă ar pleca din afara UE, n-ar mai fi curios sau interesat de a investi şi a crea locuri de muncă în alte state din UE. În contextul ăsta, UE este vitală pentru România. Aşa cum am mai spus, România să fie în Europa, dar să fie în inima şi în sufletul nostru, în ţară, aici, să punem şi Europa în primul rând, înaintea Rusiei sau a altor state“.

În conferinţa de presă de final de campanie, Vela a prezentat din nou lista candidaţilor PNL, argumentând meritele fiecăruia, care sunt, de altfel, în favoarea României şi a cetăţenilor.

Referendumul este vital pentru viitorul României!

Pentru a-şi susţine îndemnul către cărăşeni de a vota la Referendum, Marcel Vela a invocat cel puţin două motive esenţiale, subliniind că este o datorie morală faţă de jertfele celor care au pierit în Munţii Banatului în 1953 sau în timpul evenimentelor din decembrie 1989: „Dacă noi, în Parlament, ne certăm, ne contrazicem, polemizăm, puterea şi opoziţia, pentru că în urma exerciţiului democratic din 2016 a câştigat PSD-ul şi, având mai multe voturi, evident, trebuie să le accepţi iniţiativele, eu fac un apel la cetăţenii judeţului Caraş-Severin să vină să voteze, fac un apel şi la cei care nu sunt de acord cu PNL şi cu sugestia noastră de a vota, să vină să voteze, pentru că este important din două motive, din punctul meu de vedere. În primul rând, noi, ca să votăm sau să avem dreptul de a ne exprima democratic, în această formă frumoasă a democraţiei la care ne invită un preşedinte de stat, pentru acest drept, în Caraş-Severin oamenii au luptat în munţi până în 1953 sau martirii din Bărăgan au suferit din 1951 până în 1955. Reşiţa este oraş martir, la fel şi Caransebeşul, au murit oameni înainte de fuga lui Ceauşescu, ca noi să avem acest privilegiu de a vota. Dacă nu votăm, este, cred eu, o nerecunoaştere a acestor jertfe, a acestor sacrificii. E o datorie morală faţă de jertfa şi sacrificiul celor de aici, din Banat, care au luptat ca noi, acum, contemporani în 2019 să avem acest drept, să venim să votăm. În al doilea rând, dincolo de rezultatul votului în sine, este important să vină să voteze, altfel, dacă nu venim la vot 30 la sută din români, imaginea noastră în Europa şi în lume, are de suferit. Ce popor, ce altă ţară mai respectă o altă ţară sau, concret, România, dacă cetăţenii nu sunt interesaţi de viitorul ţării. La o întrebare firească, la care poţi să te exprimi democratic, cum doreşte sufletul tău, refuzi să te duci. Asta înseamnă că, în imaginea noastră luăm o palmă pe obrazul nostru, ca naţiune, pentru că nu ne interesează viitorul copiilor noştri“.

Pentru a încheia campania în spiritul aniversării celor 144 de ani care s-au împlinit de la fondarea PNL, senatorul liberal a închinat o cupă de şampanie cu presa cărăşeană, pentru victoria sperată la alegerile europarlamentare şi a Referendumului de duminică, 26 mai 2019.