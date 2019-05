Ole, ole, CSM Reșița a promovat în B!

CSM Școlar Reșița a învins sâmbătă, 18 mai, cu scorul de 2-0, echipa ACS Dumbrăvița, iar în Valea Domanului vor veni în toamnă echipe ca FC Rapid, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Poli Timișoara, FC Argeș sau Farul Constanța. Pentru Reșița a deschis scorul în minutul 14 Dumitru Daniel Ene, dintr-un penalty obținut de Sebastian Velcotă. În minutul 31, tot Ene a șutat, dar portarul oaspeților a reușit să respingă. Spre finalul primei reprize, jucătorul Laurențiu Telescu de la Dumbrăvița a văzut al doilea cartonaș galben și a fost astfel eliminat. După pauză, reșițenii au căutat să înscrie și al doilea gol, dar fără succes. Intrat în locul lui Sebastian Velcotă, Alin Babei a spulberat orice emoție și a marcat golul de 2-0 în minutul 73.

După trei ani de când a promovat în Liga a III-a, și atunci tot cu Leontin Doană antrenor, a venit vremea ca la Reșița să vină echipe de tradiție din fotbalul românesc. Meritul cel mai mare al acestei promovări este al lui Doană, cel care a preluat echipa de la o distanță de 14 puncte față de locul II și a reușit să o promoveze în eșalonul secund cu o etapă înainte de final. „Sunt fericit. Am muncit foarte mult încă de când am venit la echipă, băieții au dat dovadă de caracter și nu pot decât să-i felicit. Suporterii au fost alături de noi și nu am mai văzut o așa atmosferă de pe vremea când eram jucător în Liga I. Mă bucur că mi s-a dat din nou încredere și că din nou nu am dezamăgit. Planurile pentru Liga a II-a le vom face de săptămâna viitoare. Trebuie să mai aducem jucători pentru că Liga a II-a este altceva”, a declarat Leontin Doană.

Marcatorii celor două goluri care au dus-o pe Reșița în Liga a II-a au ținut să felicite și spectatorii prezenți. „Sunt foarte fericit pentru această promovare. Am venit la Reșița cu acest gând și mă bucur că am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Sunt foarte fericit pentru că mi-am ajutat echipa să câștige și apoi pentru faptul că am și înscris. Publicul a fost foarte frumos, am rămas fără cuvinte”, a spus Alin Babei.

Atancatul Daniel Dumitru Ene a avut un singur cuvânt pentru galerie: senzațională. „A fost extraordinar, o promovare este ceva unic. Am reușit și cu Sepsi să promovez în Liga I, iar acum cu Reșița este ceva senzațional. Este ceva unic pentru suporteri, pentru reșițeni și pentru oamenii care sunt în jurul acestei echipe. Publicul a fost senzațional, nu mai are rost să mai spun nimic. Mă bucur că suporterii au venit în număr mare și ne-au susținut din primul și până în ultimul minut. Au fost senzaționali”, a declarat marcatorul primului gol al Reșiței de la acest joc.

„Este o bucurie foarte mare pentru oamenii din Reșița. Sunt foarte bucuros că am cucerit al doilea titlu de campion. Anul trecut cu CFR Cluj, iar acum cu CSM Reșița. Merită toate aprecierile acești jucători, împreună cu Leo Doană. Greu de abia acum va începe”, a spus la finalul jocului Cristi Bobar, președintele clubului reșițean.

„Sâmbătă s-au întâmplat două evenimente extraordinare la un interval de două ore: promovarea handbalului în Liga Zimbrilor și promovarea cu echipa de fotbal în Divizia B. Am intrat în fotbalul mare, îmi doream acest lucru de doi ani. Am avut de așteptat, dar a meritat. Ieșim din meciurile de prin comune și intrăm să jucăm cu Rapid, Farul sau cu UTA Arad. Publicul își dorește acest lucru, iar reșițenii merită. Le mulțumesc lui Cristi Bobar și lui Leontin Doană, pentru ambiția cu care au atacat acest campionat din momentul în care au preluat frâiele echipei. Mărturisesc că nu mă așteptam să recupereze handicapul de puncte pe care l-au avut și tocmai de aceasta merită felicitați. Îi dedic această promovare și lui Gigi Rouă, care n-a mai apucat să vadă acest lucru întâmplându-se”, a declarat și Ioan Popa, primarul Reșiței.

La meci au fost prezenți cel puțin 2000-3000 de suporteri, iar galeria condusă de Marcel Gușcă a încurajat echipa din primul și până în ultimul minut de joc. Partida a început cu un frumos spectacol pirotehnic oferit de Guardia Ultra.

CSM Reșița: Cristian Zimmermann, Andrea Sândescu, Segiu Bactăr, Hristos Vadasis, Sebastian Velcotă, Cătălin Mierlici, Laurențiu Breșneni, Daniel Vădrariu, Dragoș Săulescu și Daniel Dumitru Ene. Au mai jucat: Alin Babei, Sergiu Rimovicz, Cătălin Bagherea și Marian Musteța.

Pentru ultima etapă de campionat, reșițenii se vor deplasa la Galda, pentru a disputa o partidă cu echipa locală în data de 25 mai.