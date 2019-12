Nu sunt în buricul Reşiţei, dar le merge bine şi pe Ţerova

N-am mai fost demult pe Valea Țerovei. Dar mașina mea a început să acuze probleme la „articulații“ și avea nevoie de un consult și ceva tratament. E și bătrână, ce-i drept, dar nici starea drumurilor reșițene n-o menajează deloc. Pe Valea Țerovei am eu un mecanic care m-a servit prompt și corect de câteva ori, așa că, logic, am mers la el.

M-am uitat să văd ce activități economice se mai desfășoară pe aici. Aparent, ai zice că zona e cam pustie dar, dacă ne uităm mai atent, observăm destui întreprinzători. Service-uri auto, vulcanizări, electricieni, firme de acoperișuri, spălătorii sunt doar câteva obiecte de activitate întâlnite aici. Oamenii care lucrează în zonă sunt mulțumiți. Prețurile pentru chirie sau vânzare sunt rezonabile, iar drumul de acces este acceptabil pentru o zonă mărginașă. Faptul că sunt la periferie nu-i deranjează deloc. „Clientela este deja formată, secretul e să faci treabă bună și să fii corect și vorba se duce din gură-n gură. Nu mai contează că nu suntem în buricul târgului. De cele mai multe ori, nu facem față la numărul de clienți”, ne spune proprietarul unei afaceri de aici.

Și totuși, zona are mai mult potențial. Un potențial pe care micile afaceri nu-l pot valorifica pe deplin. E nevoie și de câțiva investitori mai mari, pe lângă Autoliv, care să transforme zona într-un adevărat parc industrial. Câteva mii de locuri de muncă în plus și Reșița ar putea să înceapă să ridice capul din coada clasamentelor. Toată lumea ştie că din partea Primăriei Reşiţa există deschidere în această direcție. Primarul în funcție are simțul antreprenorial dezvoltat și știe ce înseamnă o afacere de succes, deci are know-how-ul cu care să atragă firme mari și serioase. Şi chiar Jurnal de Caraş-Severin a scris de toate întâlnirile primarului Popa cu tot felul de oameni de afaceri din ţară şi străinătate. Aşa că poate vor veni şi firme mari. Iar pe lângă firmele mari, vor prospera și cei mici. Teren este, Parcul Industrial este pregătit, dotat cu toate utilităţile: apă, canal, curent electric, gaz metan, prețurile sunt atractive.

Deci, dacă vă tentează să începeți o afacere care nu are nevoie de vad stradal, dați o fugă pe Valea Țerovei și luați pulsul zonei!

Flavius Militaru