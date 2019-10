Nici aleşii nu ştiu pe cât ne-am distrat în Poiana Golului

Celebrul festival care deja s-a pus pe roate, de va merge singur înainte, în anii ce vin, încă trezeşte suspiciuni pe malurile Bârzavei. Asta după ce consilierul Mirel Sabo a cerut într-o şedinţă, prin august, explicaţii vizavi de felul în care s-au cheltuit banii, dar şi despre eventualele venituri scoase de administraţia reşiţeană. Ei, bine, răspunsul i-a venit, semnat de un tânăr de la Comunicare, însă din hârtie lipseşte orice urmă de venit. Nici vorbă să apară vreun onorariu de solist sau trupă. Poate n-au fost venituri sau, poate, altcineva a avut mărinimia să achite artiştii. Chiar şi aşa, sumele din raport dau alte totaluri decât cele oficiale, care oricum sunt mai mici decât cele votate în Consiliul Local. Nu putem să nu spunem că, deşi festivalul a avut loc la început de iulie, în 30 septembrie, aleşii urbei i-au mai votat o ajustare, cu un plus de peste 200.000 de lei.

Mirel Sabo detaliază: „În luna august, am cerut o informare în şedinţă publică vizavi de costurile, de cheltuielile şi veniturile acestui spectacol organizat de către Primăria Reşiţa şi Consiliul Local al municipiului Reşiţa. Şi am primit un raport pe care nu şi-l asumă Compartimentul Financiar-Contabil, ci este întocmit şi semnat de un tânăr care face parte din Biroul de Comunicare, Relaţii Publice şi Organizare Evenimente. Nu contează numele tânărului, ideea este că nu este întocmit şi semnat de către cei de la Compartimentul Financiar-Contabil, cum mi s-ar fi părut normal. Vreau să vă spun că aici este vorba doar de cheltuieli, nu apare niciun fel de venit. Poate nu s-au făcut, nu ştiu. Se vede că nu e economist, e întocmit ciudat, sunt sume care sunt dublate. Totalul cheltuielilor apare aici ca fiind 1.389.883 de lei, la un curs de aproximativ 4,73, au pus ei, înseamnă 293.576 de euro. Am refăcut calculul, mie-mi dă 1.421.611,67 de lei, care înseamnă 300.531 de euro. Cred că nu sunt toate cheltuielile aici, mai aşteptăm explicaţii. Deci vă spun pe scurt, cheltuieli sunt: transport artişti, transport scenă tehnică, promovare, securitate, sonorizare, cazare şi masă, organizare plus infrastructură. Cam asta este în mare“.

Virgula de la promovare

Şi dacă face bine la imagine, un www, câteva bannere, cine ştie ce pliante şi altele, tot i-au dat cu virgulă consilierului Sabo: „La promovare, totalul este greşit, ei au spus 318.812 lei, calculul este total greşit, este 436.694,38. De ce asta? Pot să vă arăt una dintre cheltuieli care face 118.000 a fost inclusă în calcul ca fiind 118 lei. Imediat am văzut diferenţa, deci este cu 117.882 mai puţin. Pur şi simplu, calculul greşit“.

Vizavi de bugetul total, „ce-mi atrage mie atenţia aici? Ei spun 1.389.883 de lei, eu spun 1.421.611,67 de lei, dar cred că nu sunt trecute toate aici. Nu sunt trecute costurile cu onorariile artiştilor, e trecut doar transportul artiştilor, transport scenă tehnică. Nu apare niciunde cât ar fi costat artiştii. Scrie, pentru fiecare artist în parte, cât a costat transportul, e detaliat“, preciza Mirel Sabo, recunoscând că nu i s-a spus că e posibil ca firma parteneră în organizare să se fi ocupat de plata onorariilor.

Consilierul aşteaptă totuşi un răspuns din partea municipalităţii, pentru că la venituri nu apare nimic: „Despre cheltuieli ştiam cât de cât ce am aprobat în timpul şedinţelor de Consiliu Local. Luni am avut şedinţă ordinară şi pe rectificarea bugetară apare la un moment dat Cheltuieli materiale, Titlul 20, Custom. Deci la momentul 30 septembrie, se suplimentează bugetul pentru acest eveniment. Iar aici, surpriză, nu scrie nici 1.389.000 de lei că ar fi fost cheltuiţi până acum, nici 1.421.000 de lei, după calculele făcute de mine, vizavi de ceea ce mi-au prezentat, ci scrie: plan iniţial – 1.683.000 de lei, care, am calculat eu, vine 355.814 euro. Mai suplimentăm cu 232.200 de lei, iar planul rectificat la momentul 30 septembrie este 1.915.200 de lei sau 404.905 euro. (…) O fi tot, n-o fi tot, aşteptăm şi noi, bănuiesc că aşteptaţi şi dvs, care sunteţi plătitori de taxe şi impozite. Cei de la Direcţia de Întreţinere şi Reparare a Patrimoniului au construit şi ei treptele, nu le văd aici detaliate. Îmi aduc aminte că s-a închiriat un generator cu o sumă destul de mare, nu o văd trecută niciunde. Aşteptam un raport sau o informare mult mai clară, mai precisă, făcută profesionist, nu să pui un tânăr care e pe partea de comunicare. Aici era vorba clar de cifre“.

Antoniu Mocanu