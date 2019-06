Nera Bozovici a câștigat „Turneul Prieteniei”

Șase echipe s-au aliniat la start și au fost repartizate în două grupe. Grupa A: ACS Viitorul Anina 2014, ASU Politehnica Timișoara și Ursuleții din Brădet. Grupa B: AS Mundo Reșița, Ripensia Timișoara și ACS Nera Bozovici.

Rezultate din Grupa A au fost: ACS Viitorul Anina – Ursuleții din Brădet 11-0, ASU Poli Timișoara – Ursuleții din Brădet 2-0, ACS Viitorul Anina – ASU Poli Timișoara 2-0. Grupa B: AS Mundo Reșița – Nera Bozovici 1-11, Ripensia Timișoara – AS Mundo Reșița 9-0, Nera Bozovici-Ripensia Timișoara 6-1. Semifinale: Ripensia Timișoara – ACS Viitorul Anina 3-2 și Nera Bozovici – ASU Poli Timișoara 2-1. Locurile 5-6: Ursuleții din Brădet – AS Mundo Reșița 1-0. Finala mică: ACS Viitorul Anina – ASU Poli Timișoara 2-0. Finala mare: Nera Bozovici – Ripensia Timișoara 3-0.

S-au acordat de asemenea și premii speciale: cel mai bun jucător a fost Marcel Purea (ACS Viitorul Anina 2014), golgheterul turneului a fost Careba Sorin (Nera Bozovici), titlul de cel mai tehnic jucător i-a revenit lui Gyalus Paul (Ripensia Timisoara), cel mai bun portar fiind desemnat Vlad Sztanoji (AS Mundo Reșița).

„Acest turneu s-a aflat la a IV-a ediție, iar la precedentele trei competiția s-a încheiat cu victoria echipei din Anina. La această ediție am hotărât să ridicăm nivelul valoric al echipelor. În acest an au participat Poli Timișoara, dar și Ripensia Timișoara, echipe valoroase care au ridicat nivelul acestui turneu. Orice experiență este benefică pentru copii. Aceste competiții îi ajută să se integreze într-un colectiv, să crească în valoare și să lege prietenii, de aceea am și denumit așa acest turneu. Mă bucur că această competiție s-a desfășurat într-un fair-play desăvârșit. Au contat mai puțin rezultatele și cei mai importanți au fost cei mici”, a declarat Nelu Badea, antrenorul echipei Viitorul Anina și organizatorul turneului.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin a oferit medaliile, cupele și diplomele la această competiție. Directorul Narcis Lazăr a spus: „DJST-CS, ca de fiecară dată, a sprijinit acest turneu. Prin amabilitatea și cu toată ardoarea lui, Nelu Badea, pe care-l susținem tot timpul, a reușit să organizeze foarte bine acest turneu. Aceste competiții sunt benefice deoarece aduc mulți copii cu vârste fragede spre sport, respectiv 9, 10, 11 ani. De asemenea, este un lucru benefic pentru a avea o pepinieră bună în fotbalul românesc. De aceea avem nevoie de cât mai multe astfel de competiții amicale”.