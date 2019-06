N-a fost să fie cu noroc nici de această dată…

Consilierii locali, reuniți marți în ședință ordinară, nu au ajuns nici de acestă dată la un acord în ce privește acordarea fondurilor pentru aceste proiecte, depuse fie de biserici, fie de asociații caritabile, ong-uri de tineret sau cluburi sportive. „A apărut o nouă șmecherie, în loc de dale, amenajare curte interioară Parohia Iosif Cel Nou de la Partoș, e același lucru”, a spus social-democratul Valentin Dascălu. „A fost în toate comisiile aprobat acest proiect cu curtea interioară, dle Dascălu, vă contrazic. Am discutat cu Preasfinția Sa. Au fost discuții pe dale, acum s-a revenit cu un proiect pentru Biblioteca Eparhială”, a precizat primarul Felix Borcean.

În dialog a intervenit și reprezentantul Episcopiei, Gabriel Gozman Pop, care i-a reamintit lui Valentin Dascălu că Episcopia are grija de 175 de copii zilnic, iar acum s-a solicitat, legal, pentru prima oară și un ajutor din partea municipalității. Social-democrații au ridicat apoi problema că fondurile pe Legea 350 se dau în schimbul voturilor, iar edilul i-a mai asigurat odată că toate proiectele aprobate au fost verificate și aprobate corect. „Nu am dat pe dale, acum dăm pe altceva, nu este ok, puneți la mapă să studiem aceste proiecte. Nu suntem împotriva proiectelor depuse de culte, dar dăm banii pentru voturi?”, a întrebat social-democratul Florin Bogdea.

La vot însă, social-democrații nu au fost de acord cu proiectele depuse, abținându-se, iar cele doar nouă voturi „pentru” ale liberalilor nu au fost îndeajuns pentru ca proiectele pe Legea 350 să fie aprobate.

„Poate are dreptate și PSD-ul pentru că într-adevăr a fost o înțelegere preelectorală de alocare substanțială pe Legea 350, nu doar la Culte, între mai marii comunității, și PNL, și PSD. Înțelegerea s-a făcut anterior întâlnirii dintre episcop, Marcel Vela, Orban, Marius Isac, dar poate e și firească. Până la urmă am acordat finanțare tuturor, și ortodocșilor, și catolicilor, și baptiștilor, și penticostalilor, și evreilor. Eu am discutat cu episcopul, am negociat pe ici, pe colo, le-am spus că proiectul cu casa parohială iese din discuție, la fel biserica din Cazărmii, la fel protopiatul, nu au fost finanțate”, a spus primarul Borcean după ședință, adăugând că va repune proiectul cu Legea 350 pe masa aleșilor locali într-o ședință extraordinară.

Răzvan Mihalcea