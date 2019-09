Multe absențe la CSM înainte de meciul cu Chiajna

Din păcate pentru echipa rosso-neră, Manea și Banac s-au accidentat, ceea ce-l face pe Doană să se gândească să aducă la echipa mare câțiva jucători de la juniori. Ehmann a văzut roșu direct cu Rapid și va sta cel mai probabil două etape. Breșneni nu a jucat cu Rapid din cauza unei accidentări și este incert pentru jocul cu Chiajna. CSM Reșița este pe locul 8 în clasament, cu șapte puncte acumulate în cinci jocuri. Concordia este pe poziția 12, la egalitate de puncte cu echipa din Valea Domanului.

„Pentru meciul cu Concordia Chiajna ne-am pregătit foarte bine și, după cum bine se știe, ne așteaptă un meci foarte greu. Din păcate, la mai vechii jucători accidentați s-au mai adăugat recent Manea și Banac. Din 24 de jucători am rămas 18, dar asta este, am încredere în toți băieții. Sper ca cei care vor intra să-și facă treaba cât mai bine și să rămână titulari după acest meci. Le-am spus de la început să aibă răbdare, că o să le vină rândul la fiecare să joace. Ei trebuie doar să se pregătească foarte bine și atunci când intră pe teren, să rămână titulari. Astăzi, joi, facem antrenament la stadion, luam prânzul și vom pleca spre Craiova. Vineri dimineață vom face un antrenament acolo, după care vom pleca la București. Deocamdată nici nu m-am gândit la jocul cu Poli din Cupă. Eu mă gândesc la următorul, adică la cel cu Chiajna. Avem probleme de lot și o să mă gândesc dacă la acest joc cu Concordia vom lua și câțiva fotbaliști de la juniori. Chiajna este o echipă abordabilă. Noi în ultimele două etape am prestat un joc foarte bun, dar din păcate nu am acumulat puncte. Dacă nu strângem puncte, rămânem doar cu jocul bun. Eu aș prefera să jucăm mai puțin bine și să aducem puncte”, a declarat antrenorul Leontin Doană.

Daniel Vădrariu este unul dintre jucătorii care au evoluat cel mai mult în acest început de sezon. Acesta a spus înaintea partidei de la Chiajna: „După cum se știe, toate meciurile sunt grele, mai ales în deplasare. La Chiajna au rămas mulți jucători care au evoluat anul trecut în Liga 1. Ne așteaptă un meci dificil, mergem acolo foarte concentrați să luăm puncte sau măcar un punct. Și la Daco-Getica am jucat foarte bine, ne-am creat foarte multe ocazii și totuși n-am reușit să înscriem. Cu Rapid am făcut un meci bun, dar în zece oameni este greu și de aceea am luat pe final acel gol. Prima dată ne gândim la Chiajna și apoi vom vedea cum vom aborda meciul din Cupă cu Poli Timișoara”.

Ștefan Moraru