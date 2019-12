Moș Crăciun a sosit deja la handbalistele de la “Traian Vuia”

„Prințesele mele sunt pe locul I, neînvinse și mă bucură nespus acest lucru. Sper să o ținem tot așa și să ajungem la turneul final. Referitor la Moș Crăciun, mă bucur foarte mult că am reușit împreună cu Cornel Moruț și cu ceilați părinți să le facem o asemenea surpriză fetelor. Această surpriză cu venirea lui Moș Crăciun la sală a fost o mică atenție din partea noastră pentru fete. Prințesele mele s-au pregătit extraordinar de bine pentru acest moment. Le felicit încă o dată și le mulțumesc din suflet atât lor și părinților, cât și tuturor celor care sunt alături de noi”, a spus profesoara Lucia Moruț.

Directorul Liceului Teoretic “Traian Vuia”, prof. Bianca Stanciu, a declarat: „A fost un moment cu emoții, ca de fiecare dată. A fost un moment frumos pentru junioarele II și III ale Liceului Teoretic <<Traian Vuia>> din Reșița, coordonate de profesoara Lucia Moruț. Fetele au demonstrat că nu sunt doar jucătoare extraordinare de handbal, ci știu să și cânte. Sunt niște copii munciți, ale căror rezultate vin din sutele de ore de muncă. Au făcut sacrificii și se vede că Lucia Moruț a format o echipă”.

Pivotul de națională Ioana Danilescu își propune un 2020 și mai bun, cu clasări cât mai în față la turneele finale : „Aș dori să-i mulțumesc doamnei Lucia Moruț și lui Cornel Moruț pentru tot ceea ce ne-au învățat. Pot spune că anul 2019 a fost unul greu, dar a fost unul și cu foarte multe victorii și cu rezultate bune. Am făcut o promisiune, iar obiectivul meu din anul viitor va fi ca fetele de la junioare II și de la junioare III să ajungă pe primele locuri la turneele finale”.

„Ne bucurăm că am încheiat acest an competițional pe locul I. Am fost neînvinse și as dori să le mulțumesc tuturor celor care ne susțin și în special Luciei Moruț”, a adăugat și handbalista Ana Bosioc.

„A fost un moment plăcut, am așteptat un an întreg să vină Moș Crăciun și cred că fetele au fost suficient de cuminți în acest an. Au câștigat multe meciuri și cred că o vor face la fel și în anul următor. Cred că aceste momente sunt o mare bucurie pentru noi ca părinți, ca suporteri și le dorim pe viitor multe reușite”, a precizat și Caius Diaconescu, tatăl unei handbaliste.

La finalul momentului artistic, handbalistele au jucat între ele un meci amical.

Ștefan Moraru