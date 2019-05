Mocioalcă: Judeţul nu poate fi condus prin teroare şi minciună

Ion Mocioalcă susţine că înţelege că este campanie electorală dar „există o diferenţă între campanie şi disperare“. Întrebat cum comentează „săgeţile“ electorale îndreptate în campanie împotriva sa, Mocioalcă a spus: „Poate dacă aş fi la început în politică aş contracara. În plus, eu nu dau replici jurnaliştilor care fac textele adversarilor politici. Oamenii chiar sunt sătui de bălăcăreală politică. Vreau să vă spun doar atât: nu este cazul să risipim cuvinte pe săgeţi. Eu vreau doar să le spun cărăşenilor că anul acesta nu s-a inaugurat niciun obiectiv din acele proiecte de 890 de milioane de euro, depuse în 2017! NICIUNUL. Despre asta ar trebui să vorbească cei din PSD, nu să le pese de Mocioalcă“.

Liderul PRO România a mai spus şi că „în toată această perioadă am încercat să le spun oamenilor ce vrem să facem şi de ce nu am putut să fac până acum multe din ceea ce am spus. Pentru că nu am avut cu cine. Repet, acum fac parte dintr-o echipă care are viziuni sănătoase, care pune interesul oamenilor pe primul loc. Vă spun sincer, de-a lungul anilor am participat la multe campanii electorale, însă ce am văzut acum mai rar mi-a fost dat să văd. Vă daţi seama că atâţia primari mă cunosc, atâţia primari sunt unde sunt si datorită mie, am atâţia prieteni în Caraş-Severin. Oamenii mă sună, nu contează că sunt în PSD, ei mă sună, îmi povestesc lucruri şi pe mine mă uimeşte teama cu care ei îşi trăiesc viaţa personala si profesională. Nu este normal să ai o presiune continuă şi, credeţi-mă că nimeni nu are de câştigat. Nu ştiu dacă Liviu Dragnea ştie ce se întâmplă în judeţ, dar s-ar putea să afle după alegeri sau mai exact după un rezultat care s-ar putea să îl nemulţumească. Sincer însă, nici nu îmi pasă. Eu ştiu că toţi cărăşenii care vor vota duminică PRO România o vor face pentru că aşa simt şi pentru că vor să dea judeţului şi ţării o şansă. În acest moment PSD Caraş nu are lider! Are doar o organizare pe care eu le-am lasat-o si cu care defilează acum! Orice scor sub 50% al lor este un eşec! Judeţul are nevoie de lideri, de lideri adevăraţi, pe care PSD Caraş-Severin nu îi mai are decât în foarte mică măsură! Şi repet: judeţul nu poate fi condus prin teroare, presiuni, minicună“. Restul înseamnă doar vorbe…!

Material realizat la comanda Partidului PRO Romania, MFC: 41190009