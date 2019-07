Mihai Rohozneanu, bun și la handbal pe plajă

„A fost o comportare bună la acest Campionat European de seniori. Am terminat pe locul 13 la prima participare la un astfel de campionat. Am avut foarte multe meciuri, în grupe nu am reușit nicio victorie, deoarece am întâlnit echipe valoroase. Am pierdut meciurile cu Spania și Turcia la un singur punct, la ultima fază am pierdut setul. Lipsa de experiență și-a spus cuvântul. În a doua parte a competiției am jucat pentru locurile 9-16 și am obținut 4 victorii, reușind să învingem: Portugalia, Serbia, Macedonia și Italia”, a declarat Mihai Rohozneanu.

Cu o săptămână înainte a avut loc Campionatul European pentru juniori, unde naționala României antrenată de Mihai Rohozneanu a ocupat locul 8. „Suntem mulțumiți de poziția noastră în clasament, date fiind condițiile de pregătire. Handbalul pe plajă diferă foarte mult de handbalul clasic. Terenul este diferit, mingea e diferită, regulile sunt altele. Finalizările prin anumite procedee tehnice se punctează cu două puncte. Mi-a fost destul de greu să mă adaptez la handbalul pe plajă, dar am reușit după o anumită perioadă, chiar evoluez pentru naționala de seniori”, a mai spus Rohozneanu.

În naționala de seniori, coordonată de selecționerul Aihan Omer, mai evoluează și alți handbaliști care au jucat sau fac parte din lotul de la Reșița: Emilian Marocico, Eduard Belchite, Alexandru Vulpe, acesta din urmă nefiind prezent la competițiile din 2019.

Mihai Rohozneanu va relua pregătirea cu echipa de club, CSM Reșița, luni, 15 iulie, de la ora 10, la stadionul din Valea Domanului.

Ștefan Moraru