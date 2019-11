Matei Lupu: Este o mândrie să-mi votez președintele, iar votul meu este unul din inimă!

„În primul rând am venit să votez cu speranța pentru mai bine, de altfel ca orice alt cetățean român. Și mai am o doleanță și o speranță a mea, ca noi românii să nu ne mai urâm unii pe alții. Să nu mai venim la vot și să votăm împotriva a ceva, a cuiva. Ci să venim la vot și să votăm pentru ceva, pentru cineva. Acest lucru îmi doresc eu. Mă bucur că avem această posibilitate. Să nu uităm că pe lângă faptul că avem acest drept, eu consider că avem și o obligație să votăm. Avem o obligație morală și trebuie să ne gândim la acest lucru. Votul nostru contează și pot să vă spun că pentru mine este o mândrie să-mi aleg președintele. Orice coloratură politică are, sau orice nume are acel candidat, votul meu este unul din inimă. Ca și prefect, pot să vă spun că până în acest moment nu am avut niciun incident și sperăm să nu avem incidente până la finalul votului. Deși suntem pe cod galben ca și județ, noi suntem pregătiți și pentru aceste situații. Sper să nu avem probleme deosebite. Oamenii noștri, cei de la ISU, sunt în pază la secțiile de votare. Am discutat cu conducerea să fie pregătiți cu rezerve în cazul în care apare o problemă, ca să putem interveni. Dacă vor fi incidente, pot să vă anunț că echipele sunt pregătite. Avem peste 250 de persoane care pot interveni în orice moment”, a declarat Matei Lupu, prefectul județului Caraș-Severin.

Ștefan Moraru