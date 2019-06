Marius Staicu a semnat cu Ripensia Timișoara

Staicu (32 de ani) a ajutat Reşiţa să promoveze în B prin cele 19 goluri marcate în ediţia 2018-19 şi reprezintă o pierdere importantă pentru rosso-neri. E cunoscut totodată faptul că atacantul timişorean l-a urmat pe tehnicianul Alexandru Pelici la mai multe formaţii unde a dat randament, inclusiv CSM Rm. Vâlcea sau Metalul Reşiţa. Marius Staicu a devenit şi al treilea jucător care îmbracă tricourile tuturor celor trei timişorene care au activat în B anul trecut, el fiind atât componentul lui ACS Poli, cât şi al lui ASU Poli în anii recenţi.

„M-am gândit bine la ce am de făcut, ce oferte am avut şi până la urmă am ajuns să bat palma cu Ripensia. A contat mult în alegerea mea Alex Pelici, care m-a vrut încă din iarnă… Sunt bucuros că sunt din nou acasă şi în plus am si o ambiție a mea personală, mă face să fiu motivat maxim, să dau tot ce am mai bun pentru a nu dezamăgi echipa şi antrenorul. Vreau să mai zic că Reşiţa va rămâne în inima mea mereu. M-am simţit bine acolo din toate punctele de vedere. Sper că nu i-am dezamăgit, sper să nu fie supăraţi pe mine că am ales să vin la Ripensia. Aşa am simţit”, a declarat Marius Staicu.

Ștefan Moraru