Lupacul merge mai departe în Cupa României

Golul victoriei a fost marcat în minutul 85 de Alexandru Nicola, jucător transferat în această vară de la Viitorul Caransebeș, echipă aflată aproape de desființare.

„Vreau să-mi felicit băieții pentru această victorie meritată. Ne-am dominat clar adversarul încă din minutul 1 și consider că în urma ocazilor din prima repriză, am fi putut tranșa meciul în primele 45 de minute. Se pare că echipa mai bună a câștigat și mă bucur foarte mult că am eliminat din Cupa României o echipă de tradiție din fotbalul românesc. CS Hunedoara este o echipă care acum evoluează în Liga 3, este mult mai bine pregătită decât noi și are în componența lotului jucători de certă valoare. De aceea n-am ce să le reprosez băieților mei, decât să le apreciez prestația de la acest joc. Nu știu dacă este o surpriză faptul că am reușit să trecem de două tururi din Cupa României. Până la urmă suntem campioana județului Caraș-Severin și încercăm să ne facem treaba în totalitate. Toate meciurile pe care le jucăm le abordăm la victorie, nu contează ce adversar întâlnim. Ne dorim să aducem la Lupac echipe bune, cu nume și ne dorim ca publicul spectator să fie cât mai aproape de noi și să vină la meciuri. În campionatul județean vom încerca să facem aceeași treabă bună pe care am făcut-o până acum și ne dorim ca jucătorii noi pe care i-am transferat să se integreze cât mai bine. Mai avem un pic până începe campionatul și vom încerca să ne pregătim cât mai bine. În acest sezon ne vom axa și pe Cupa României și vom încerca să jucăm cât mai bine, pentru a aduce în această frumoasă comună echipe cu tradiție în fotbalul românesc”, a declarat antrenorul Boșco Vișatovici.

Ștefan Moraru