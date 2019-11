Luminița Jivan: Cred că este momentul schimbării în România!

„Cred că este momentul schimbării în România, este momentul schimbării în politică. Astăzi am votat pentru o Românie în care să ne putem crește copiii în spiritul creștinismului. Am votat cu sufletul, am votat cu inima, am votat pentru un președinte pe care-l cunosc. Am votat pentru un președinte care este prezent, implicat și am votat cu gândul la români. Am votat pentru bunăstarea lor, ca să aibă siguranța zilei de mâine și să nu trăiască cu teamă și cu frică. Am votat cu speranța că românii nu vor mai fi nevoiți să părăsească această țară, că toți românii vor avea șansa la o viață decentă în țara lor. Am votat pentru o țară în care cetățenii reprezintă interesul principal, nu interesele personale. Am încredere că românii vor alege cu sufletul și cu inima un viitor mai bun, un viitor în care președintele va pune întotdeauna pe primul loc interesele lor!”, a declarat deputatul Luminița Jivan.

Ștefan Moraru