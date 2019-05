Lucien Hora, locul doi la Cheile Grădiștei

„A fost o etapă nouă, în adevăratul sens al cuvântului, cu un traseu nou. A fost un traseu care nu respectă în totalitate cuvântul coastă, mai mult rally. Este destul de greu cu rezervările de traseu în România, dar au găsit băieții un drum care duce spre Fundata. Traseul este, însă, pentru toți piloții la fel, nu pentru toate mașinile se potrivește. În general a fost bine, deoarece și de data aceasta am fost pe podium. Am pierdut la 78 de miimi, de vină fiind o eroare tehnică: am schimbat benzina de la Lola și nu i-a plăcut. A fost destul de greu pentru monopost pe traseu, care e foarte îngust, cu diferență mare de nivel și am avut porțiuni în care am rulat doar cu 30 km/h. Am terminat pe locul II la general și nu am crezut că pot obține acești timpi. Am mers atât cât s-a putut și mă bucur de acest loc II. Pe locul I s-a clasat Emil Nistor, iar pe locul III Costi Stratnic. A fost o bătălie frumoasă. Urmează etapele mele preferate. Vine etape de la Poiana Brașov peste trei săptămâni și apoi cea de la Reșița”, a declarat reșițeanul Lucien Hora.

În clasamentul pe echipe, CS RALLY VEST Timișoara a ocupat locul I. Au punctat pentru echipa din Banat Lucien Hora și Radu Benea, dar aceasta îi mai are în componență pe Bogdan Cuzma și Claudiu Ciucă. Următoarele etape din Campionatul Național de viteză în coastă sunt cele de la Brașov și Reșița.

FOTO: Rally Cow