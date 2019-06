Lucian Dobre, coleg cu Lobonț și Pancu la Licența A

„M-am înscris la Licența A și am dat examenul în perioada 19-21 iunie, la București. Sunt coleg cu foști fotbaliști cunoscuți, actuali antrenori în Liga a II-a. De exemplu sunt coleg cu: Bogdan Lobonț, Daniel Pancu și Costin Lazăr. Aceștia sunt cei mai cunoscuți din fotbalul românesc. Mai sunt și alții, dar aceștia sunt cei pe care îi știu cam toți cei care urmăresc fotbalul”, ne-a spus Dobre.

Acesta a ținut să ofere și câteva informații despre clubul ACS Mundo Reșița: „Legat de școala mea de fotbal, de ACS Mundo Reșița, cea mai mare grupă pe care o am este cea născuță în anul 2006. Obiectivul nostru principal este de a scoate fotbaliști, vrem să-i educăm și să le transmitem niște valori morale, corecte, prin care să-și formeze caracterul. Noi ne dorim ca din toamna acestui an să înscriem la Asociația Județeană de Fotbal Caraș-Severin patru sau cinci grupe în campionatele de juniori. De asemenea, vrem să-i creștem pe acești tineri până la vârsta de 21 sau 23 de ani, dar mai întâi la vârsta de 16 ani vom face o selecție. După această selecție, clubul nostru le va face contracte de fotbaliști profesioniști, conform statulului Federației Române de Fotbal. De asemenea, când copiii vor împlini vârsta de 16 sau 17 ani, ne-am gândit să înscriem echipa în campionatul republican și nu numai. Vom încerca să înscriem Mundo și în campionatul județean, adică în Liga a IV-a. Scopul nostru este de-a le oferi tinerilor fotbaliști cât mai multe meciuri, pentru a acumula o oarecare experiență fotbalistică. Despre infrastructură pot spune că încă din aceste zile am început să modernizăm baza Mundo. De asemenea, lângă această bază sportivă vrem să construim un teren sintetic, un balon, al cărui preț se ridică la 150 000 de mii de euro. Așa cum avem noi organizat clubul, facem antrenamente la Reșița, dar avem și două filiale la Teregova și una la Măureni. Ne-am implicat și acolo în modernizarea arenelor respective. Ni s-a oferit și un ajutor substantial din partea primăriilor din cele două comune și țin să le mulțumesc pe această cale primarilor. Viitorul sună frumos, acum vedem ce va fi. Important este ca și noi, antrenorii, să înțelegem că fără să studiem, acești copii nu vor avea șansa să ajungă la nivelul pe care și-l doresc și ei, dar și noi. Le recomand tuturor antrenorilor să încerce să studieze, să se îmbunătățească, să nu piardă nicio zi în care să nu încerce să devină mai buni, pentru putea să transmită cât mai clar, concis și la un nivel cât mai înalt cunoștințele pe care le au. Noi am modificat un pic conceptul și am împrumutat idei din țările occidentale. Grupele noastre nu sunt făcute pe ani, ci sunt organizate în funcție de dezvoltarea biologică a copiilor. La meciuri bineînțeles că va conta vârsta cronologică, dar la antrenamente noi am considerat că grupele în funcție de dezvoltarea biologică sunt mult mai benefice, pentru o mai bună desfășurare a pregătirii și pentru un progres cât mai clar al copiilor. Consider că tinerii dau un randament mult mai bun astfel”, a mai declarat antrenorul Lucian Dobre.

Ștefan Moraru