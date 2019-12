“Locomotiva” Flavius Rusalin debutează în boxul profesionist

„Mă bucur că am putut participa la Cupa <<Laura Rus>> la fotbal și să a fost o onoare să evoluez în meciul demonstrativ împotriva fetelor. Cred că am reușit să facem o atmosferă plăcută pentru publicul prezent în Sala Polivalentă. Ne pare rău că n-a fost sala plină și din această cauză ne implicăm în astfel de competiții, să atragem câți mai mulți copii spre sport. Pentru mine anul 2019 nu a fost unul reușit. Îmi doresc și sper că-l voi termina bine. Pe data de 20 decembrie, la Deva, voi avea debutul în boxul profesionist. Sper să obțin victoria. În acest an n-am mai avut niciun meci. Am avut un contract, dar din păcate, a trebuit să renunț din cauză unei accidentări. La gala de la Deva va fi un singur meci, voi boxa cu sportivul Petrișor Gănănău, un campion din boxul amator. A trecut și el la profesioniști și este un pic mai în vârstă decât mine. A fost campionul României de mai multe ori și a fost medaliat la campionatele europene de seniori. Deci este un sportiv valoros și foarte bun. De acest meci știu de aproximativ două luni. Inițial ar fi trebuit să lupt pe reguli de kickboxing, dar nu am găsit adversar. Până la urmă am găsit un adversar cu care voi lupta pe reguli de box. De pregătirea fizică a mea se ocupă Daniel Amariei, recuperarea o fac cu Daniel Cocîrlă, iar pe partea de box mă antrenez cu Bogdan Chiroșca. Sper ca în anul 2020 să am cât mai multe meciuri. Lumea spune că avem multe locomotive în oraș și îi facem de râs. Sper cu ocazia acestui meci să le dau peste nas și să obțin cât mai multe performanțe”, a declarat Flavius Rusalin.

Ștefan Moraru