Leontin Doană: Îmi felicit jucătorii pentru atitudine și efort

„Îmi felicit jucătorii pentru atitudine și dăruire. A fost un joc foarte greu. Venim după un meci de Cupă, iar la întoarcerea de la Craiova am făcut 7 ore pe drum. Am încercat până la ora jocului cu Farul să-i recuperăm cât mai bine pe jucători și mă bucur foarte mult pentru rezultat. Din păcate, facem cadouri de vreo 4-5 etape. De la meciul cu Rapid tot facem cadouri echipelor cu care jucăm. Primim goluri din faze fixe, iar acum am dat mingea adversarului și am comis fault în careu. N-am văzut bine faza că în acel moment eram întors cu spatele și trimiteam jucătorii la încălzire. Când m-am uitat spre teren am văzut că arbitrul a dictat 11 metri pentru Farul. Voi revedea faza și voi analiza ce s-a întâmplat. În schimb, la acea fază a lui Săulescu a fost penalty. L-am întrebat și pe jucător și a recunoscut că a fost penalty clar. Nu vreau să comentez arbitrajul. Este adevărat că le reproșez multe jucătorilor. Îi cert des, dar consider că eu știu mai bine ce am de făcut. Până acum am avut rezultate. Sunt lucruri care țin de vestiar și nu se supără nimeni. Consider că am jucat bine și am reușit de această dată să aducem toate cele trei puncte. Eu prefer tot timpul punctele și să las spectacolul la o parte. Jocul se uită, dar punctele rămân. Noi avem nevoie de puncte. Nu mă încălzește cu nimic faptul că joc bine și pierd meciul. Mă repet, s-a văzut oboseala din meciul de miercuri cu Craiova. Și terenul a fost greu deoarece a plouat cu câteva zile înainte de meci. De aceea îmi felicit jucătorii pentru atitudine și efort. La pauză le-am spus fotbaliștilor că trebuie să avem o altă atitudine dacă vrem să câștigăm. Ne dorim ca la următorul meci de acasă să aducem o nouă victorie și să urcăm în clasament”, a spus Leontin Doană, principalul echipei CSM Reșița.

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a declarat la final: „Sunt trist după acest meci. Băieții au muncit foarte mult. Am avut foarte multe situații de a marca și cred că am controlat jocul în mare parte. Nu sunt mulțumit de modul cum am tratat fazele fixe. Noi știam că Reșița este o echipă periculoasă la fazele fixe. Din păcate, am primit gol după un corner, iar al doilea gol pe care l-am luat a fost din faza noastră fixă. Trebuia să fim mai organizați în acel moment. Nu întotdeauna câștigă echipa mai bună, dar Reșița trebuie felicitată. Venea după un meci greu din Cupa României cu Craiova și consider că s-a văzut ritmul scăzut pe care Reșița l-a avut în a doua repriză și pe finalul primei reprize. Noi trebuia să fim mult mai lucizi în momentul în care am avut superioritate numerică la anumite faze și dacă am fi tratat altfel jocul, sunt convins că am fi putut câștiga lejer. Dar, încă o dată vreau să felicit echipa din Reșița pentru dăruire și atitudine. Lucrăm la antrenament situații de finalizare din toate pozițiile, cu toți jucătorii, dar din păcate nu reușim să marcăm atât de mult pe cât îmi doresc. Echipa mea își crează ocazii, dar nu marchează. Sper că băieții se vor simți mai încrezători în fața porții. Defensiva noastră s-a comportat bine, doar la acea fază fixă am fost suprinși. La golul al doilea al Reșiței a fost un contraatac după cornerul nostru. Acest lucru nu este posibil și trebuie să fim mai responsabili. Trebuia ca unul dintre jucătorii mei să facă un fault de joc. Sunt greșeli firești pentru că avem jucători tineri în echipă. Din greșeli învață și așa vor crește. Suntem alături de ei și rămânem entuziasmați. Sunt convins că în etapa următoare vom câștiga acasă”.

Ștefan Moraru