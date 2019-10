Leontin Doană: Eu fac echipa și eu răspund de rezultate!

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru modul cum au abordat acest joc. Am pregătit meciul foarte bine și recunosc că mi-a fost greu să le ridic moralul după meciul cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Am fost acuzați pe nedrept de o parte dintre suporteri, dar consider că am demonstrat pe teren că acel joc a fost doar un accident. Mă bucur că am câștigat și am mai spălat din păcate. Am încredere în băieți și nu plec urechea la tot ceea ce s-a spus. Îmi cunosc jucătorii foarte bine. Am întâlnit o echipă foarte bună a Buzăului, poate cea mai bună care a venit la Reșița până acum. Referitor la ce jucători introduc în teren, eu răspund de rezultate. După un eșec usturător, fiecare își dă cu părerea și nu am nimic de obiectat. Eu sunt cel care face echipa și doar cei care conduc clubul pot să mă tragă la răspundere. Explicații dau doar la președintele clubului și nu la altcineva. Suporterii trebuie să vină la stadion și să încurajeze echipa și la bine, dar mai ales la greu. Danci n-a făcut niciun gest obscen, nu a adus injurii și nu a meritat acele huiduieli. Mă bucur foarte mult pentru golul marcat de el. Sperăm să se încheie toate conflictele și eu ca antrenor am rolul să pregătesc echipa să joace cât mai bine. Nu vreau să mai comentez nimic, a fost o săptămână grea pentru toți de la club și mă bucur că am reușit să câștigăm meciul. Ne-am cerut scuze pentru acel rezultat, noi suntem principalii vinovați și consider că am trecut peste acel eșec. Pe Breșneni l-am introdus în teren pentru că merită, are experiență și valoare. Urmează o deplasare grea la Metaloglobus și deocamdată stăm bine în clasament. Sunt echipe cu bugete mai mari decât noi și sunt sub noi în clasament. Eu vorbesc doar de echipa mea și în acest moment suntem pe un drum bun”, a declarat Leontin Doană, la finalul jocului cu Gloria Buzău.

Ștefan Moraru