Leontin Doană: După un astfel de meci, merităm să fim criticați!

„Îmi pare rău pentru acest joc, pentru acest rezultat și ne cerem scuze publicului reșițean. Am stat de vorbă cu băieții și nu ne putem încă explica ceea ce s-a întâmplat. Când toți jucătorii joacă la fel de slab înseamnă că problema este undeva. Trebuie să analizăm foarte bine ceea ce am făcut și tot noi o vom scoate la capăt. În viața unei echipe se întâmplă și astfel de momente, dar mă deranjează maniera cum s-a pierdut acest meci. Mă deranjează atitudinea. Le-am spus jucătorilor ca vor veni momente grele. Suntem la alt nivel, suntem la Liga 2. Trebuia să vină și un astfel de moment, dar parcă este prea urât, mai ales că am luat atâtea goluri acasă și am mai fi putut primi. După cum s-a putut vedea, dacă lipsesc anumiți jucători se simte imediat. Aici mă refer la Ehmann și la Cristea. Am introdus jucătorii pe care i-am avut la dispoziție și îmi pare rău de acest meci și de acest rezultat. Nici dacă ne-am fi adunat în ziua meciului de pe stradă nu puteam să jucăm așa în apărare. În defensivă a fost degringoladă mare. Tot noi o vom scoate la capăt, pentru că nu putem aduce acum alți jucători. Nu vreau să vorbesc urât de jucători, cu acești fotbaliști am obținut rezultate bune și cred că până acum jocul nostru a fost unul bun din toate punctele de vedere. Acum, în momentele grele, eu refuz să dau în jucători. Cu ei lucrez zi de zi și nu vreau să fac acest lucru. Alții pot spune orice, merităm să fim criticați. Urmează un meci greu cu Buzăul acasă și trebuie să uităm de această înfrângere cât mai repede”, a declarat la final antrenorul Leontin Doană.

Tehnicianul de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Cristian Lupuț, a concluzionat după acest joc: „Scorul final a spus cam tot ceea ce s-a întâmplat la acest meci. Am venit după un eșec pe teren propriu și mi-a fost foarte greu să-mi motivez jucătorii pentru acest meci. Mă bucur că au înțeles ce trebuie să facem, am pregătit foarte bine jocul cu Reșița. Am știut că putem scoate punct sau puncte și trebuie să recunosc că nu m-am așteptat la acest scor. Acesta este fotbalul și mă bucur că jucătorii au respectat toate sarcinile pe care le-am dat înainte de meci. Tot timpul am spus că avem jucători de valoare în lot și diferența de scor poate să fie datorată și de acest lucru. Toată săptămâna am pregătit acest meci și am analizat foarte bine jocul Reșiței. Din punctul meu de vedere, CSM Reșița a fost o echipă lentă. Jucătorii păreau blazați, un pic obosiți. Am urmărit câteva jocuri ale Reșiței în care fotbaliștii s-au ridicat la un nivel foarte bun pentru Liga 2. Cred că Reșița are o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun și consider că trebuie răbdare. Nu m-am așteptat că publicul să ne aplaude la final și apreciez foarte mult acest lucru”.

Ștefan Moraru