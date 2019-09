Leo Doană: Echilibrul s-a rupt când Ehmann a văzut cartonașul roșu

Antrenorul Leontin Doană a declarat: „Vreau să-mi felicit adversarul pentru victorie și îi urez Rapidului multă baftă în continuare. De asemenea, îmi felicit jucătorii pentru atitudine și pentru dăruire. Din punctul meu de vedere, echilibrul s-a rupt în minutul 25, când Ehmann a primit cartonaș roșu. Din acel minut jocul s-a desfășurat într-o singură direcție. Am jucat cu un singur vârf, cu Ene, și l-am retras pe Poiană în linia de mijloc. Am jucat formula 4-4-1, permițându-i adversarului să vină peste noi. Din acel moment noi ne-am apărat și am sperat ca pe contraatac să putem să înscriem. Am fi putut reuși acest lucru dacă în minutul 92 Coman ar fi înscris. După părerea mea, rezultatul de egalitate era echitabil. Nu vreau să comentez arbitrajul, eu mă gândesc la ce am de făcut în continuare și lăsăm specialiștii să discute despre arbitraj. Arbitrii poate voit sau nevoit au greșit, este problema lor, are cine să-i judece. Eu trebuie să-mi pregătesc echipa în continuare la fel de bine și să luăm fiecare meci în parte și să-l abordăm la victorie. Vreau să le mulțumesc spectatorilor și galeriei pentru sprijinul acordat. Mi-am amintit de anii 1997-1998, când eram jucător la CSM Reșița și evoluam împotriva jucătorului Daniel Pancu de la Rapid”.

„A fost un meci foarte greu, împotriva unei echipe foarte bune pe teren propriu. Reșița a stat foarte bine din punct de vedere fizic. Am intrat în ritmul meciului după eliminarea lui Ehmann, iar după părerea mea, eliminarea jucătorului Reșiței a fost una meritată. Din acel moment jocul s-a desfășurat într-o singură direcție și noi am preluat inițiativa. În repriza secundă ne-am creat câteva ocazii bune, dintre care două foarte clare. Am reușit să marcăm la un corner, iar în minutul 94 gazdele au avut șansa să egaleze la acea bară a lui Coman. Din acest motiv sunt foarte supărat pe jucătorii mei. A fost o atmosferă extraordinară în tribune și CSM Reșița merită cu siguranță să fie în Liga 2, dacă nu chiar în Liga 1. Am venit la Reșița pentru prima dată în postura de antrenor și mă bucur că mă întorc la București cu o victorie. Putem spune că am avut noroc la acea bară din minutul 94. Noi nu visăm la promovare, noi vom promova. Încă nu suntem bine din multe puncte de vedere, mai avem jucători de recuperat. În acest moment, eu nu văd o echipă în Liga 2 care să domine clar campionatul. Vom vorbi la finalul campionatului. Au trecut cinci etape, mai sunt 33 de disputat. Este un campionat echilibrat, toate echipele vor pierde puncte și vor avea probleme. Vom vedea ce va fi la final. Având în vedere că au fost prezente trei galerii la stadion (cea a Reșiței, a Rapidului și a lui Poli Timișoara) atmosfera a fost extraordinară. Din cauza căldurii, ritmul de joc a lăsat mult de dorit. Nu cred că jocul prestat de cele două echipe s-a ridicat la nivelul spectatorilor prezenți”, a spus la finalul jocului și Daniel Pancu, antrenorul Rapidului.

Ștefan Moraru