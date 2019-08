Leo Doană: Avem un început de sezon peste așteptări

„Vreau să-mi felicit băieții pentru jocul prestat, pentru atitudine și dăruire. În trei etape am reușit să acumulăm șapte puncte și jucătorii sunt de lăudat după felul cum s-au comportat până acum. Mi-am propus ca la Liga 2 să fiu mai calm și de aceea am stat aproape tot meciul pe bancă. Acum am mai multă liniște, deoarece am adus la echipă jucători de calitate și de aceea vreau să fiu puțin mai ponderat. Anul trecut la Liga 3 stăteam mai tot meciul în picioare. În acest moment, cred că s-a văzut că oricine intră de pe bancă, vine cu un plus în jocul echipei. Acest lucru se datorează faptului că în vară am adus doar jucători de valoare. Există o mare concurență între jucători. La golul oaspeților consider că s-au produs mai multe greșeli colective, dar eu am avut încredere în băieți. Le știam valoarea și știu cum am muncit până acum, de aceea nici la 0-1 nu mi-am făcut probleme. Știam că vom egala și vom câștiga. Consider că acest început de sezon este peste așteptări. Nimeni nu cred că se aștepta să acumulăm 7 puncte după primele 3 etape. În următoarea etapă mergem la Daco-Getica să jucăm și dacă vom presta un joc bun, cred că vom putea aduce acasă punct sau puncte. După părerea mea, la partida următoare de acasă vom umple stadionul, pentru că în Valea Domanului va veni Rapid București. Dacă vom obține un rezultat bun cu Daco-Getica în etapa următoare, sunt sigur că stadionul va fi plin cu Rapid. Cu aceast ocazie, o să-mi amintesc meciurile cu stadionul plin de pe vremea când eram jucător”, a declarat Leontin Doană.

Antrenorul Adrian Bogoi de la Pandurii Târgu Jiu a spus după partidă: „Am reușit să deschidem scorul și am realizat o primă repriză acceptabilă, pot spune chiar bună. Am avut probleme de lot la meciurile care au trecut și la acest meci ne-au lipsit câțiva jucători. Cinci jucători sunt indisponibili la echipa noastră. După ce am înscris, am primit golurile foarte simplu, pe câteva faze banale. În repriza a doua am încercat să venim cu un plus de pe banca de rezerve, dar jucătorii care au intrat nu au adus plusul de care aveam nevoie nici pe fază ofensivă, dar nici pe fază defensivă. Chiar în primul 11 am avut jucători care au venit de foarte puțin timp la echipă. Felicit Reșița pentru promovare în primul rând și pentru acest început bun de campionat. Sperăm că ne vom redresa, chiar dacă lotul nostru este foarte tânăr”.

Ștefan Moraru